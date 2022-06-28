樓南光定居東北　曾直言內地拍戲待遇好︰請我哋拍戲頭等機票來回

現年67歲的藝人樓南光入行46年，演出過不少電影和電視劇，而近年樓南光已經甚少在香港幕前出現，主力在內地發展演藝事業。他亦在抖音平台上相當活躍，不時在該平台拍片跟大家分享生活點滴。日前，有網民發現他在網上平台的IP屬地一直顯示為遼寧，疑似在大連定居，更有人留意到只要他不拍戲的時候，他就會回到遼寧生活。



樓南光活躍於抖音平台。（抖音截圖）

樓南光不時在抖音上載生活片段，最新的片段見到他在街邊食大排檔，更有粉絲認得他求合照，網民大讚他一點架子也沒有，而且已經完全適應了遼寧的氛圍，邊吃美食邊聊天邊喝酒，十足東北人的架勢。亦有好多網民都留言表示︰「都長老人斑了，表哥你老啦」、「阿威隊長老成這樣了啊」，而他本人亦會更粉絲互動，大方回應說︰「歲月不饒人啊」、「歲月走的太快」等等，的確見他鬍子和頭髮也變白了，但老去也是正常的人生階段吧！亦有網民關心的提問他是否定居東北，他默認說︰「哈哈哈，慧眼如炬啊！」，他又講到很喜歡東北菜，直言︰「喜歡，東北的食物有很多都簡單直接，美食裏都透着熱情奔放。我很鍾意啊！」見樓南光除了在大連出沒，之前亦有到橫店拍戲。

樓南光在《殭屍先生》的演出。（網上圖片）

樓南光曾修讀1970年代第六期無綫電視藝員訓練班，他曾拍過不少喜劇和恐怖片，他曾於1985年憑藉電影《殭屍先生》演出「阿威」一角被提名1986年香港電影金像獎的「最佳男配角」和「最佳新演員」獎。樓南光曾在2019年接受《香港01》訪問時，談到在內地拍戲待遇很好：「請我哋去拍戲頭等機票來回、包食包住、每日有三百蚊吃喝、有專屬嘅車同人！我一個人去到片場，對方話要安排一個人照顧我，我話自己可以照顧自己！」樓南光提到那些導演都是看殭屍片長大：「對唔住，你畀我吹下，殭屍片的話我係佢哋兒時偶像，佢哋會好尊重你，生怕你吃不飽、住不好。」

有粉絲偶遇樓南光求合照。（抖音截圖）

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樓南光當時更講到被尊敬的感受：「而家年紀大咗，喺內地大家會叫我樓老師，係尊重嗰種稱呼，而家甚至叫我老爺子，好似係佢爺爺輩要必恭必敬，因為個導演都係三十幾歲，我叫佢叫我Billy，佢拒絕話自己未出世我已經拍緊戲！」

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