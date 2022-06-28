童時愛上你｜35歲高海寧素顏上陣　大曬少女肌︰最緊張有冇頸紋

由高海寧任女主角的新劇《童時愛上你》首播，飾演霸氣女強人雷紫彤（Amanda），首集最大亮點，非35歲的高Ling素顏上陣莫屬！

由高海寧任女主角的新劇《童時愛上你》首播，飾演霸氣女強人雷紫彤（Amanda）。

劇情講到Amanda為了邀得人氣化妝界KOL「Ding哥」丁宥迎（張振朗飾）合作，不惜落妝展現「真面目」讓Ding哥「大顯身手」。現年35歲的高Ling為劇集素顏大晒少女肌，不但皮膚狀態好，且樣子清秀。向來護膚有道的高Ling，曾拍片與網友分享如何「七步護膚」養成少女肌，她指自己年過30歲後便非常看重抗氧化和抗衰老，並對頸部的護理尤其緊張，因為頸紋最易顯老。

高海寧在《童時愛上你》首集就要卸妝素顏示人。

而飾演化妝界KOL的張振朗雖然脂粉味略重，但在劇中不乏晒肌鏡頭，大玩引體上升兼舉啞鈴，吸睛程度爆錶。而飾演商查禮的陳展鵬，人如其名食兩家茶禮，一方面幫Amanda做事，對Amanda流露傾慕之情，另一方面又私通雷德信，令人難以捉摸。另飾演Amanda爸爸雷鎮嶽的胡楓，演出同樣精彩，現年90歲的他昨晚一出場即爆Seed「鬧仔」，不但講對白十分流暢，且亦中氣十足，表現相當精靈。

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