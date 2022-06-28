成龍周星馳慶祝香港回歸　曾比特着中山裝劉愷威唱到眼濕濕好真摰

為慶祝香港回歸祖國25周年，人民日報新媒體、電影頻道融媒體中心 、1905電影網官博共同推出「我們的紫荊花」雲歌會直播活動，嘉賓陣容包括成龍、周星馳、李冰冰、湯唯、容祖兒、周海媚、李若彤、陳松伶、楊千嬅、王祖藍、劉愷威、曾比特、胡杏兒、王一博、炎明熹、李克勤、溫碧霞、鄭希怡、鐘鎮濤、Twins等群星一呼百應，真摯發聲！

周星馳亦有現身祝福香港！（影片截圖）

當中，成龍感慨講道：「25年前，香港回歸祖國母親的懷抱，百年期盼，終於圓夢，25年後的今天，我們要用自己的奮鬥報答這片情深的土地，讓自己的夢想融入國家的未來，一起書寫香港新的輝煌，相信明天一定會更好！」

成龍非常感慨！（影片截圖）

王祖藍就動情分享自身成長經歷，表示自己是在平凡樂觀、堅強勇敢的「獅子山精神」影響下成長起來的一代人！愛國愛港是刻在骨子裡頭的事！

王祖藍同時亦是晚會主持人！（影片截圖）

湯唯就分享與香港電影人合作拍攝電影《月滿軒尼詩》、《武俠》和《黃金時代》的故事，表示25年過去，香港內地早已不分彼此，是一家人，是中國人。她同時也用粵語送上祝福：「香港是我的福地，希望香港和內地的大家都越來越好。 」

湯唯廣東話講得非常好！（影片截圖）

劉愷威就演唱電視劇《鑑證實錄》主題曲《留痕》，將我們的思緒拉回到《鑑證實錄》開播的1997年，那年香港回歸祖國。而曾比特就穿上中山裝與炎明熹一同合唱《世間始終你好》，向經典致敬，向羅文老師、甄妮老師致敬！

劉愷威唱到眼濕濕，充滿感情！（影片截圖）

新一代歌手！（影片截圖）

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