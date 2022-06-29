唐寧大爆古天樂係「才子」　日寫中英兩文章︰是要多堅持才能做到

現年40歲的唐寧，自從2017年與舞台劇才子鄧偉傑離婚後，就獨自肩負起養育一對子女的責任，令人敬佩。做單親媽媽絕非易事，但唐寧依然花盡心力照顧一對子女，早前更透露為了教育兒子，將會每週進行英文練習的直播，惡補多年來丟失的英文能力！最近，她更大爆古天樂的才子一面，更將對方視為學習對象！

唐寧近年積極自我增值！（FB照片）

唐寧寫道：「前陣子才知道，原來古天樂先生每一天都會寫一篇中文和一篇英文的文章，而且維持了一段相當長的時間——已經十多年。我在想，像他這樣的超級大忙人，他也會每天寫兩篇文章，這是要多堅持才能做到。」她更透露自己一直以來的弱點：「我想起，小時候每天都有很多學習的機會和時間，但我卻沒有好好學懂用文字表達心中所想；詞彙也相當貧乏，用詞往往流於表面，難以描述當中的細節。更重要的是，我的邏輯思考能力比較弱，所以當要寫一篇文章的時候，總是覺得無從入手。」

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她更希望學習古天樂的毅力：「古生每天寫文章的這個堅持啟發了我效法他，每一天也寫一篇中文或是英文的文章，希望能夠藉此好好鍛鍊文筆。由於暫時沒有信心可以中英文同時間發佈，希望日子有功，有一天我也能做到吧！我希望透過寫文章，可以鍛煉我的思考能力，即使只有少少的進步，對我來說都是值得的。關於堅持這件事，明天再續。」

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翻看古天樂的微博發現他的確不時發表文章，更曾為不少網民誤以為是代筆，其中一篇他就以《盼望未來》為題，寫道：「對於未來，大家有什麼想法？我認為不斷盼望未來，不斷進步才是重點。而且需要集思廣益，更重要是沒界限性。」句子當中有不少哲理，原來偶像亦有才子一面！

點撃下圖睇古仔「才子」一面：