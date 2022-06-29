林利凌晨發文向妻求和「望太太息怒」　老婆Erin：我真的很累了

55歲林利與年輕14歲的台灣老婆陳貞均（Erin）婚後曾多次傳出紛爭，近日更鬧出婚變，女方曾上傳影片質問林利騙飲騙吃，又指與多次想有性生活卻苦求不果。林利直言夫妻二人之間「已經沒有愛，何來性」，更已搬到酒店暫住，至6月29日凌晨雙方再次更新社交網，林利更主動向太太求和。

55歲林利與年輕14年的台灣太太陳貞均（Erin）鬧婚變。（FACEBOOK：@Erin Chen）

被台灣太太在網上公審後爆婚變危機，林利搬到酒店暫時「分居」，他曾表示：「我還是愛她，但已經沒有當初的感覺，因為要面對現實。」在冷靜幾天後，6月29日清晨4時許於FACEBOOK上載身處酒店照片說：「我已經盡力了，回頭是我的生活，感恩媽媽給能量，看清楚，當然對老的時間表越來越近，千手觀音，我最後的壯年10年，沒有任何喜怒哀樂，只要讓自己開心的走下去，跟我以前的生活方式是一樣不會改變，感性之後也被感性落寞晚安。」最後他也向陳貞均求和：「希望太太息怒，我會盡力把所有要的情緒放下給妳。」

55歲林利於6月29日凌晨4時許，向年輕14年的台灣太太陳貞均（Erin）求和。（FACEBOOK：@林利）

但留言處他卻意有所指：「我只是想說王美蘭3年前的話都變成事實了。」好友王美蘭則回覆安慰他：「我也曾經說過沒有人能強迫你做你不願意做的事，隨心而行！」Erin亦在6月29日接近凌晨5時發文：「好聚好散，願一切順心，祝福⋯⋯謝謝你，我什麼都不要，你不必履行任何承諾了，我真的很累了。」又指：「當你看懂一個人的時候，你會感動；當你看透一個人的時候，你會失望。當你看透了人和事，你就學會了對人不要太好，你就懂得了人心易變，你就明白了靠自己最心安。」

林利台灣太太陳貞均（Erin）於6月29日凌晨亦有發文，看似心死。（FACEBOOK：@Erin Chen）