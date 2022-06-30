王卓淇拍片賀香港回歸25年　爆曾於外國經歷生死慶幸有中國人幫助

2014年港姐亞軍王卓淇（Erin）自去年與TVB完約後，便回到廣州發展做網紅。她拍攝抖音的次數非常頻密，近期常的主題都是爆圈中秘史及在TVB遇過的事情。

王卓淇早前頻頻在內地社交平台解答網民對港姐的疑問。（影片截圖）

明天（1日）便是香港回歸中國25周年，Erin雖然是廣州出身，但對香港這地方，特別有感情，今天（30日）Erin拍片大談對香港回歸25周年的感受，她說：「雖然我從少到大都在內地長大，但是最令我感受到愛國情懷的瞬間呢，是在外國的時候。」

拍片賀香港回歸中國25周年。（抖音）

Erin回想起在外國留學，人生路不熟，曾有一次差點死掉的事，「我那時候第一次離開父母身邊，做飯都不會，把自己吃出腸胃炎，而且很嚴重，我一開始沒當是什麼一回事，基本上我吃什麼拉什麼，那時有7個人裡面有5個人都是外國人。譬如我在英國，英國的朋友表面非常紳士和友好，但是慢慢深入了解後，其實也是僅此而已。」

表示差點在外國死掉。（抖音）

Erin了解當地人是這樣的性格，表示並沒有怪責他們，始終是自己在外國生活，不是當地人，她續說:「我非常感謝我四川的室友，幫我做飯，給我做好吃的粵菜，還有我一位香港的朋友，他帶很多營養液給我，那一刻我才懂得只有自己人才會幫自己人，中國人才會幫中國。」最後Erin強調不是說外國朋友不好，只是想說真正關心你的人只會是自己人。

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