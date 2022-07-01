陳靜Dada單身頻曬靚相　唔收人夫做「兵」：閨蜜男友都唔留聯絡

陳靜（Dada）感情事向來收得密實。去年她自爆單身更公開徵男友，但卻於情人節和33歲生日期間，連續兩個月收過百枝巨型玫瑰花束，玫瑰花更插卡寫上「Be Mine」，傳出好事近疑雲。陳靜受訪時透露送花者是朋友，自認如今是單身，並指要認定另一半是結婚對象才公開戀情。惟近日Dada出海大騷心口縷空三點式靚相，吸睛指數爆燈，相信不少人都想做Dada隻「兵」。



Dada陳靜連續兩個月收到巨型玫瑰花。（IG@dadachan）

除了不時在Instagram大派福利外，Dada工作都忙到不停手。近日她與鄭嘉穎、朱晨麗拍攝電影《焚身》，並上無綫（TVB）娛樂新聞台Star Talk受訪。Dada戲中飾演進擊的第三者，介入鄭嘉穎和太太朱晨麗婚姻，以不同招數搶夫。

主持人問到Dada會否為感情不顧一切，一向傳統的Dada就表示不單只不做第三者，連身邊女性好友的男友和老公都不會留聯絡，堅拒收人夫做兵仔，她說：「我連我好朋友、身邊好閨蜜，佢哋啲男朋友或者老公，我係完全一定唔會留Contact，我覺得呢個係尊重。」

Dada話不會留聯絡給閨蜜男友和老公。（節目截圖）

至於「愛妻號」鄭嘉穎亦坦言根本沒有異性朋友，除了工作外，空餘時間只會打波、揸車出街，大部分時間都會留在家中，鄭嘉穎說：「我老婆（陳凱琳）都見我悶，話你出吓街啦！」又笑言連電郵都不留給女同事。朱晨麗就笑言：「連Eye Contact（眼神交流）都極少有呀！」

Dada與朱晨麗異口同聲齊讚鄭嘉穎非常專業。（梁碧玲 攝）

嘉穎一家四口。(鄭嘉穎ig)

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