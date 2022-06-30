東張西望｜「老鼠屋」實況公開！　「囤積症」伯伯靠街坊施捨維生

《東張西望》日前（29/6）報道了觀塘翠屏邨，患有「囤積症」伯伯的個案，有街坊指他在屋內囤積過多離物，發出陣陣異味之餘還招惹了不少老鼠、蟑螂，影響到附近的環境衛生。每到食飯時間，伯伯更會坐出走廊用膳。



「老鼠屋」實況公開！（《東張西望》截圖）

今日（30/6）一集《東張西望》在取得伯伯同意之下進入屋內採訪，原來屋內雜物滿佈，更堆積至天花板上。伯伯帶同主持入內時，未進入屋內就已經要彎腰入門，屋內亦只得半個人身位的通路。伯伯平日瞓的碌架床上層及下層也堆滿了不少衣物和雜物。當主持問到為什麼他有女裝時，伯伯說回答因為他會撿拾街邊的二手衣服穿着。他亦向《東張西望》主持表示，因為游泳池關閉，他已經有三個月沒有洗涼。《東張西望》攝製隊更發現，屋內廁所更放了多個腐爛了的芒果，地上更有未清理的芒果皮，衛生情況實在令人擔憂。《東張西望》問到伯伯為什麼不清理家居時，他就回答：「時間唔夠使呀嘛。」

離物滿佈。（《東張西望》截圖）

原來平日他為了兩餐，需要落街撿拾別人不要的剩菜維生。《東張西望》陪同他落街時，有些生果攤販更主動給他一袋袋生果，又有老人見他可憐，主動給予飯餸和熱湯。屋苑管理方面其後回覆，指早前曾到訪該單位，不過就並沒有發現鼠蹤，也已經勸喻過屋主（伯伯）清除佔用公用範圍的雜物。

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