冥冥之中．專訪｜撐陳嘉倩爭做ViuTV一姐　Phoebus人氣唔高都滿足

近年影視界愈來愈多有關平行時空及多元宇宙的創作，而ViuTV當然唔執輸，除了《二月廿九》及《940920》之外，現時正在播出的《冥冥之中》同樣與觀眾遊走於不同的時空中。《冥冥之中》是ViuTV首部長達三十集的電視劇，劇情與平行時空有關，當中吳啟洋（Phoebus）及陳嘉倩（Katherine）在劇中飾演一對情侶，在現實中，二人都是演藝界的新丁，之前幾乎沒有接觸過電視劇，今次都是首次拍劇就要挑戰三十集的長劇，而二人早前便向《香港01》分享作為新人拍攝電視劇的感受。

陳嘉倩所飾演的黎秋男有着難以打破的宿命，二人只能相愛卻不能相守，原因是所有喜歡秋男的人都會死亡，因此Phoebus與她相愛後，亦會落得同一下場。陳嘉倩分享劇中的秋男因兒時經歷而想向仇人報復，直到遇上Phoebus飾演彭家明才重拾笑容。由於二人之間的感情比較複雜，導演為了令他們更投入角色，特意開設圍讀班讓他們混熟後才開鏡。

陳嘉倩透露很享受首次拍攝電視劇的感覺。（葉志明攝）

作為白紙的陳嘉倩透露很享受首次拍攝電視劇的感覺，她先是大讚身邊的前輩不但善良還很願意指導她，好讓她投入劇中角色，又笑言與Phoebus就與學生一樣：「一齊上堂，又一齊學嘢」，陳嘉倩更因此而鬆一口氣：「如果演我男朋友係個好資深嘅演員，咁我就好大壓力，我哋宜家出發點一樣都係白紙，呢方面令我係拍劇嘅時候好開心。」被問到會否擔心因為是第一次拍劇會被網民批評得體無完膚時，嘉倩認為沒有可能一步登天，因此不會期待一出街就已經俾網民Like爆，更表示：「冇得驚咁多，呢一個階段我認為自己有做功課，過到自己個關就得。」

陳家倩因為Phoebus在拍劇上同為白紙，因而鬆一口氣。（葉志明攝）

與陳嘉倩相比，Phoebus可以說得上是新丁中的前輩，因為曾經參與過其他電視劇的拍攝，不過Phoebus就表示：「其實《冥冥之中》係我嘅第一次，拍之前係《太平紋身館》出現過，但係真正係戲劇上有個角色就係《冥冥之中》。」對於新晉演員來說，挑戰三十集長劇並不是容易的事，更何況是涉及懸疑推理劇情，不過Phoebus就直言認為自己好幸運，因為家明一角雖然涉及平行時空，但不如其他演員的角色複雜，真正令Phoebus認為難頂的地方是劇集並不是順着劇情發展拍攝：「今日拍五場，可能頭一、兩場係拍第一集，但是突然之間會跳到去結局，有時會唔清楚結局前劇情嘅狀態，所以好難拿捏得準。」

Phoebus希望之後拍電視劇可以挑奸角（葉志明攝）

Phoebus外形優越，身高高達180cm，2014年曾經參加大專學界的校花校草選舉，當時被冠以「翻版金秀賢」 美譽，最後成功奪得校草冠軍，隨後又在2019年獲得ViuTV選秀節目《全民造星II》的冠軍，可見Phoebus有樣有實力。被問到會否擔心觀眾的重點會放在外貌而不是自己的演技時，Phoebus就直言：「其實我都唔係特別靚仔。」又表示：「《冥冥之中》有好多位係顧唔到自己個樣，嗰啲狀態好難顧個表情，所以我拍呢套劇係豁咗出去。」在《冥冥之中》Phoebus嘗試過很多不同的情景拍攝，因此對拍劇抱有很大興趣，更透露自己希望日後拍電視劇可以挑戰奸角：「好想嘗試高富帥類型嘅奸角，因為做嗰啲人（反派）都有原因，所以我想試下演反派嘅感覺。」

Phoebus被火火指是最倒霉的人。（葉志明攝）

雖然Phoebus的外在條件非常有利他在圈中發展，但是出道後的人氣卻不如師兄MIRROR及師妹COLLAR迅速彈起，在綜藝節目《瘋火與膠七》中，同為P1X3L成員之一的Marco（葉振弘） 曾經在綜藝節目《瘋火與膠七》中大吐苦水，表示自己非常倒霉，不過就被火火（李家榮）安慰：「最黑仔嗰個係個屆冠軍」，而這一屆的冠軍正是Phoebus本人。不過Phoebus聞言後就表示認同火火的言論：「其實宜家呢個階段我係滿足嘅，紅唔紅唔係我自己決定，但係宜家有好多工作機會或者際遇係《造星II》冠軍而畀到我，所以我自己係呢個位置重新出發都係好好，已經比好多人嘅起步點行得前，所以我唔介意呢個狀態行落去。」

嘉倩笑Phoebus的言論好似網民。（葉志明攝）

嘉倩除了擔任演員之外，還曾經嘗試過做記者、主播及主持，因此可以在不同的範疇發展，不過現時為MakerVille旗下藝人的她，競爭非常激烈，在主持方面有一姐陳俞希、沈殷怡，在演戲方面又有幾位由《全民造星IV》出身的後生細女，如葛綽瑤（Yoyo）、何洛瑤（Sica）等人，被問到是否有念頭爭奪一姐地位，嘉倩就即時否認：「從來冇諗過呢啲嘢。」不過Phoebus就即刻表示：「想啊！想！嘉倩支持你啊」，嘉倩笑言Phoebus的行為如網民一樣，不過就即刻正經Mode表示：「冇啊，其實我哋公司冇嗰啲競爭，私底下都好Friend。」她直言在工作上獲得滿足感，能做出成績已經很好。

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