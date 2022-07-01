開電視《一線搜查》7.4首播　強攻時事資訊搶TVB《東張西望》觀眾

香港開電視近月終於發力，4月推出了烹飪節目《疫境中的餐桌》，6月起亦播放林峯、周秀娜和黃浩然主演的劇集《黑金風暴》，以及胡杏兒、吳千語主演的《獅子山下的故事》，7月還會有旅遊節目《重新出發》，請來「沙律」張沛好樂、陳芷尤等擔任主持，陣勢非常強勁。除了上述節目，香港開電視還炮製資訊節目《一線搜查》，詳盡報道本地話題新聞、社區資訊，明顯要與無綫（TVB）王牌資訊節目《東張西望》一爭長短。

香港開電視時事資訊節目《一線搜查》已在官方網站節目表「上架」。（香港開電視）

《一線搜查》將於下周一（4/7）晚上八點鐘首播，與七點半播的《東張西望》相差半小時，名副其實是追住對方來打，而節目主持陣容亦相當鼎盛，她們便是前華姐冠軍宋熙年、前《東張西望》主持林希靈和黃愷怡、張致恆前女友梁皓恩、「香港最靚主播」丘靜雯、娛樂主播出身的簡采恩，以及鍾慧冰女兒「莉莉菇」林靜莉（Jeannie）。據有線娛樂新聞報道，其中四位女主持──宋熙年、梁皓恩、林靜莉、簡采恩昨日（30/6）便為節目試廠，宋熙年更坦言事隔兩年再次參與時事資訊節目，加上對自己有一定要求，所以感到緊張，而身旁的梁皓恩就指要字正腔圓做主持有難度。

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（左起）梁皓恩、林靜莉、宋熙年和簡采恩為《一線搜查》試廠。（有線娛樂新聞）

到底《一線搜查》具體方向是什麼，會否好似《東張西望》一樣派員採訪「垃圾屋」、「老鼠屋」？宋熙年接受《香港01》訪問時便大賣關子：「節目組話星期一見記者先可以透露。」