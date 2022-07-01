施念慈打造16人男團挑戰MIRROR 香港成員LEO有力挑戰姜濤

《OCJ NEWBIES》是天加一正在進行的大型男子偶像新人Label,新人組合計劃在下半年出道。 出道前兩個月會公佈組合名稱。

天加一文化傳媒One Cool Jacso Entertainment 昨日官宣大型男團Label NEWBIES@OCJNEWBIES 並曝光了首批13名成員照片。曾參加過韓國Produce系列的金東彬、元鉉植，LOUD 的趙斗顯 以及World Klass的Ricky都在其中。據悉更多成員還將持續釋出，預計年底以16人以上大型編制出道！

香港成員LEO身高180cm ,只得20歲前途無可限量。

此次公開的”OCJ NEWBIES”的造型照由13人的個人照片和團體照片組成。 時尚的綠色和酒紅色相協調的校服主題的服裝展現了新人偶像特有的青澀感性和熱情，吸引了大眾的視線。 公開照片外，每張照片還附上一組數字，代表了成員的身份資料。其中有兩位香港成員曾参加過Mnet節目World Klass的Ricky 和首次曝光的LEO，前幾天LEO第一次在韓國過生日，成員們更和LEO一起慶生，令其十分感動！特別是”OCJ NEWBIES”成員們雖然是第一次拍攝頭像,但是以不像新人的專業姿勢散發出多樣的魅力。

成員們幫LEO慶祝生日

另外,《OCJ NEWBIES》是天加一創造新價值的男子偶像新人培養系統。 通過主唱、編舞、外語、人性教育等系統的管理，成長爲全球偶像組合的成員。 “OCJ NEWBIES”計劃今後公開第2批成員,在正式出道前通過多種活動與粉絲們親切溝通。 他們將於今年下半年以16名以上成員組成的男子偶像組合正式出道，在包括韓國的全世界舞臺進行活動。

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