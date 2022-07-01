梁思浩《通靈之王》15位參賽者大公開　龐景峰耍功夫可接通靈界？

梁思浩帶領兩位靚女新人王嘉慧（Cathy）及伍韻婷（Juliana）擔任主持的無綫（TVB）節目《通靈之王》，將於下周三（6/7）在翡翠台首播。節目是香港電視史上首個以通靈比賽為主題的真人騷，邀請了15名來自不同流派的自稱「通靈專家」，包括「中西玄學」、「易經占卜」、「九宮飛星」、「子平八字」、「茅山術」、「水晶能量學」、「紫微斗數」；以及觀眾可能尚感陌生的「泰國法科」、「瑪雅巫術」、「SRT靈性反應療法」、「西洋魔法」，及難以想像有關聯的「功夫神奇」，將拿出看家本領、通過製作組各項看似簡單、但難度頗高的「神秘關卡」，讓觀眾透過節目進入靈異、奇情及超乎想像的世界，可謂「信不信由你」。製作組另外請來著名玄學家李居明、麥玲玲、周漢明、茅山派符籙顧問簡信回、奇門遁甲玄學顧問張芯薰，及西洋魔法顧問Jessica，為節目提供中西玄學等相關專業知識。

梁思浩帶領兩位靚女新人王嘉慧（Cathy）及伍韻婷（Juliana）擔任主持的《通靈之王》逢周一至三晚10點半翡翠台播映。

製作組今日（1/7）公開15名參賽者Profile，當中最為吸引眼球絕對是錢小豪及郭秀雲的兒子龐景峰。現年32歲的景峰，出生武術世家，自幼習武，曾參與不少武術電影演出。原以為「功夫」與「通靈」風馬牛不相及，但景峰聲稱可透過功夫感應靈界！另一名同樣吸睛的，是本身已坐擁逾20萬Followers、自稱精通「中西玄學」的C姐。C姐最特別能力是能夠透過電話號碼測命，且自信爆棚，不止一次向鏡頭表示「誓要做麥玲玲接班人」，令主持梁思浩也大表佩服。另「靈魂談判師」Depp及「女巫公主」慧慧，則聲稱擁有與靈魂直接溝通的能力；「北帝代言人」悟能師傅則揚言能請北帝上身，實在「信不信由你」。

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