曾志偉大讚祖國先進　憶香港回歸後填國籍中國：當時眼淚就下來了

今年7月1日是香港回歸25周年，TVB總經理（節目內容營運）曾志偉日前接受《環球時報》專訪，談及自己見證1997年香港回歸後的心情，回憶起當日的情景，他透露當時凌晨就守在電視機前，聽到國歌、見到國旗升起時，內心十分感動。曾志偉認為回歸最大的改變就是「國家認同感」，他表示以往填國籍時，如果只填「香港」而不加上英國，就會被質問「香港是國籍嗎？」但填了又會被問道「你真是英國人嗎？」，直至回歸後，曾志偉出國填表時終於可以在國籍一欄寫上「中國」兩個字：「當時眼淚就下來了。」



今年7月1日是香港回歸25周年。（視覺中國）

曾志偉日前接受《環球時報》專訪，談及自己見證1997年香港回歸後的心情。（影片截圖）

祖籍廣東的曾志偉，自小在香港長大，他在大概10年前才首度回家鄉探訪，找回自己的根，他更表示希望明年做一個關於「回家」的節目，讓每位藝人都回到自己的家鄉表演，與鄉親們同樂。曾志偉在訪問中多次強調要感恩國家給予的一切，他透露在疫情期間曾於內地逗留8個月，大讚內地發展迅速：「現在祖國原來那麼先進，很多東西香港已經落後了。」他更指如果仔女還小，會送他們回內地讀書，因為學習氣氛很重要，他更勸身邊的朋友將小朋友送到內地就讀。

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身為高層管理人員的曾志偉在今年1月1日獲委任為行政委員會新成員。

曾志偉在去年年初重返無綫並擔任副總經理兼行政委員會特別顧問，全面負責綜藝及資訊娛樂節目板塊，上任短短8個月又獲委任為總經理（節目內容營運），他選擇在TVB最艱難的時期回巢，全因TVB是他成長的地方：「有了TVB才有了我的今天。」他指TVB是香港最大的傳播平台，要有社會責任，只要用心做，觀眾一定感受得到。

曾志偉在去年9月升任無綫總經理（節目內容營運）。（視覺中國）

回顧入行至今奮鬥史：