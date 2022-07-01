Netflix《非常律師禹英禑》開播4大看點　好評不斷有望成黑馬韓劇

由朴恩斌、姜泰伍和姜其永主演的韓劇《非常律師禹英禑》於上月29日開播，香港劇迷亦能在Netflix上同步追看。雖然並非擁强勁卡司的重點劇，但首兩集已好評如潮，有望成為今年另一部黑馬劇之一。



《非常律師禹英禑》圍繞在由朴恩斌飾演的「禹英禑」身上，雖然IQ高達164，對所有法律有過目不忘的能力，但她卻患有自閉症譜系障礙，所以EQ和社交能力特別低。劇集講述「禹英禑」成為律師的成長路，以及她如何運用過人的觀察力，為每一位委托人打官司的故事。《非常律師禹英禑》在沒有强勢宣傳下成功獲得關注，今天就率先為讀者介紹一下必睇的4大看點：

《非常律師禹英禑》沒有法律的沉重，以輕鬆劇情取勝。（劇照）

1. 律政劇卻不沉重，劇情治癒觀眾

《非常律師禹英禑》是部以法律為題的韓劇，可是卻完全沒有沉重和死板的感覺。朴恩斌在劇中擁與別不同的觀眾力，因此她往往能看出每個案件特殊的地方或盲點等。不少看過首兩集的觀眾也表示被她的可愛吸引到，大讚劇情治癒又溫暖。

朴恩斌通過了「禹英禑」一角，再次喚起社會對自閉症的關注。（劇照）

2. 自閉症題材再喚起社會關注

近年都有不少與自閉症題材有關的韓劇開播，例如《Move to Heaven：我是遺物整理師》和《雖然是精神病但沒關係》等，《非常律師禹英禑》亦通過了「禹英禑」一角活演出自閉症患者的日常生活。這有助社會再次喚起對自閉症的關注，讓大眾更開放接受患者。

朴恩斌的紮實演技成功震撼觀眾，獲讚相當可愛。（劇照）

3. 朴恩斌童星出身，用演技震撼觀眾

童星出身的朴恩斌雖然今年只有29歲，但她去年已憑《愛戀》一劇奪得《KBS演技大賞》的視后，演技有所保證。這次她挑戰自閉症患者，精湛的演技再成功震撼觀眾，以實力證明自己的可塑性，劇迷都非常希望能見證她走上一線女演員。

姜泰伍首次擔正做男主角，他與朴恩斌的感情線令人期待。（劇照）

4. 姜泰伍擺脫「萬年男二」之名，首次擔正演暖男

28歲姜泰伍出道以來參與過不少韓劇，包括《某一天滅亡來到我家門前》等，可是多數以配角出演。這次他算是首次擔正男主角，飾演律師樓中的暖男人氣王「李俊浩」，他將一直守護在朴恩斌身邊，CP感極高的感情線是全劇的關注之一。

香港劇迷可通過Netflix同步追看。（劇照）

點擊睇更多《非常律師禹英禑》高清劇照：