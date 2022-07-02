Angelababy大翻身被除名作品已恢復　粉碎得罪高層被封殺傳聞

Angelababy（楊穎）最近曝光率頗高，兩套綜藝《奔跑吧10》、《萌探探探案2》接連播出，與賴冠霖主演的劇集《愛情應該有的樣子》也於6月中首播，每周話題不斷，人氣有增無減。



網友對劇中的這對姊弟戀評價褒貶不一。（劇照）

早前有網友發現，baby有份參演的多套劇集演員表中，都沒有了她的名字，包括待播的《塵緣》﹑《漫影尋蹤》﹑《暮色心約》以及熱播中的《愛情應該有的樣子》，連多年前與吳秀波合作的《渴望生活》亦是如此，反而被封殺的吳秀波仍在列表。加之去年8月，內地女星趙薇主演的多套作品遭到除名，其後更被封殺，而5月19日，baby一連註銷了四間位於江蘇省新沂的工作室，種種現象令網友紛紛猜測她是否有稅務問題，擔心變「趙薇2.0」。

早前baby被多套主演劇集除名，網絡眾說紛紜。（微博圖片）

不過，「楊穎工作室」官方微博於6月30日發布7月行程圖，可以見到baby由月初至月尾都有工作，包括綜藝錄製、雜誌拍攝、廣告拍攝、線下活動等，打破「被封殺」傳聞。且之前被除名劇集，現在也已經恢復，有粉絲解釋表示，疑似因騰訊視頻購買了《愛情應該有的樣子》海外獨播權，與愛奇藝（劇集在內地獨播的平台）產生矛盾，從而遷怒baby，將其除名，現在看來，只是虛驚一場。

baby七月行程。（微博@楊穎工作室）