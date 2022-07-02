25歲「港版C朗」安永佳拍廣告做一日男友　自爆單身：第時拍拖想…

被封「港版C朗」的25歲港隊前鋒安永佳，近日踏入娛樂圈拍攝廣告，片中更化身「一日男友」電暈女Fans！雖然安永佳剛剛完成泰國賽事隔離，一出關雖遇著打風，但仍馬不停蹄開工拍攝，更未見疲態，依然「電力」十足：「剛完成隔離便馬上開工係一件非常幸福的事。之前我都有做硬照Model，都習慣面對鏡頭，希望唔會生疏，導演會滿意收貨。」

25歲港隊前鋒安永佳，被封「港版C朗」及成爲新一代男神。

被網民封為「港版C朗」及成爲新一代男神，安永佳表現怕羞，並多謝Fans支持：「多謝大家關注我，我本身都好鍾意C朗，我會繼續努力為香港足球爭光，希望香港市民繼續支持本港運動員，為港隊打氣。」足球、廣告兩邊忙，安永佳話暫會專注足球事業，未敢為未來打算：「我現階段會以足球事業為先，但對於其他演藝工作，只要不影響練波我都會考慮。平時我鍾意啲Rap嘅歌，唔知第時有冇機會唱比大家聽吓！」

「港版C朗」安永佳自爆鍾意啲Rap嘅歌：「唔知第時有冇機會唱比大家聽吓！」

連日來安永佳「靚相」在社交平台洗版，不過他反而未習慣被Fans包圍的感覺：「以前出街好簡單，依家可能有人會認得我、想同我影相，係開心嘅，不過真係未算好習慣。依家我都會同自己講，要踢得更好、表現更好，唔好比人覺得係靠外表，如果球迷同我講『安永佳好波』，我會更加開心。」被問到一眾女Fans最關心嘅感情狀況，他表示：「我依家係單身，我嘅理想型係開朗同外向嘅女仔，最好同我一樣都係鍾意運動。如果第時拍拖會帶女朋友嚟多啲昂坪郊遊同行吓山，因為今次掛住拍攝比較匆忙，同埋遇著打風，好想『慢活』放鬆吓！」

「港版C朗」安永佳透露自己仍是單身一族。

安永佳是在香港出生的港紐混血兒，擁有著俊俏的混血兒臉孔及1米9的模特兒身高。他自少於香港長大，是個土生土長的香港人， 2019年畢業後回流香港加盟傑志並展開職業足球員生涯。現時效力傑志的他於早前在印度舉辦的亞洲盃外圍賽有超凡表現，為港隊共添入兩球。他早年亦曾隨紐西蘭U17操練備戰U17世界盃，並曾在2020至2021年香港超級聯賽射手榜排名第一，印證其卓越實力。

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