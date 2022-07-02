王祖藍受重視主持官媒節目　講故事有感染力網友讚有治癒感

為慶祝香港回歸祖國二十五周年，內地同香港都相繼推出不同紀錄片﹑節目慶祝，其中官媒《人民網》製作的短視頻節目《信.物》，在最新一期中就邀請到王祖藍擔任推薦官，講述香港回歸倒計時牌背後的故事，帶有豐富的情感﹑語速的調節，緩緩道來香港往事，讓不少網友激讚非常有治療感，是一個很會講故事的人。

王祖藍主持《人民網》節目《信.物》。（影片截圖）

雖然節目只有短短不足十分鐘，不過可見王祖藍花了不少心思去準備，事關其主持風格與往昔非常不一樣。在其訴說25年前位於首都北京的一塊巨大倒計時牌，足足在天安門廣場矗立了925天的故事時，他的語速亦跟隨着畫面有不同的調節，抑揚頓挫聲響高低轉折又有節奏，而且充滿着情感富有感染力，能帶領觀眾走入故事。就好像在說：「身處香港的人們也在期待着﹑盼望着，多麼希望倒計時早點歸零」，語速放慢，尾音以輕聲展示，另講道：「穿越156年歲月滄桑的香港，在億萬中華兒女，飽含熱淚的注視中，回到祖國懷抱。」情感相當激昂，整個節目講述節奏有變化，而且說話時字正腔圓，普通話發音相當正確。

王祖藍說話時字正腔圓。（影片截圖）

對於他的講述不少網友給予好評，直言好會講故事有治療感，而王祖藍亦有在微博講道：「很榮幸參與《信·物》錄製，為大家講述這塊具有特别意義的倒計時牌。它承載着兩岸人民對於團圓的期盼與喜悅，更訴說着同宗同源血濃於水的家國情懷。心之所依，信物傳承，重温來時路是為了更好地前行。」

帶有情感去訴說香港故事。（影片截圖）

能參與主持如此重要的節目，證明王祖藍備受肯定，更奠定他演藝事業的地位。除了是次受邀主持官媒節目，另在2019年為慶祝中華人民共和國成立70周年，在10月1日於北京舉行的一項節目「群眾遊行」中，王祖藍出現在「一國兩制」的方陣花車上，是香港唯一代表的藝人，非常了不起，令不少網友都為他感到驕傲。

王祖藍（右一）興高采烈地揮舞國旗向祖國致敬。（七百里加急遞煎餅微博圖片）