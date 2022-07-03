胡定欣入行20年遇樽頸位　坦言有事業焦慮：還有甚麼可以演？

胡定欣最近為新劇《白色強人II》接受騰訊訪問，問到她和昔日情人馬國明再合作，有沒有更默契時，她大方講道：「我們拍《衝上雲霄》已經認識了，所以就是20年了，而且中間也是合作過很多次。其實在戲裡面，我覺得我跟他真的不用說太多，就是大家已經合作過很多次，所以可能就是默契吧，就是很了解，很知道對方是怎麼樣，所以在演戲的過程中，就是不用說，很相信對方！而且大家碰到有什麼問題就會……可以好好去配合的一個演員和同事。」2009年胡定欣跟馬國明公開戀情，當時二人高調拍拖經常一起上下班。其後有傳胡定欣嫌棄馬國明性格太納悶，交往兩年後分開，二人再見亦是朋友。

馬國明和胡定欣再會亦是朋友。(VCG)

馬國明、胡定欣於2008年拍攝《舞動奇跡》結緣，拍拖不足一年分手，分手後變成好朋友，亦有一同拍攝劇集。(Vcg.com)

胡定欣稱二人有默契！（影片截圖）

不知不覺，今年已是胡定欣入行20年，她直言目前是一個新的開始，正在思考「藝人這條路要怎麼走下去？」、「還在追求甚麼？」、「跟過往有甚麼不同？」和「還有甚麼可以演，可以做？」等問題，而她亦稱這兩年在劇中加入了不少2000年以後的新人：「我入行的時候，旁邊的前輩是教我的，就覺得20年之後，這個責任到我身上了。」她亦希望成為這一代港劇經典：「TVB出了非常出色的演員，現在當我自己拍，到這一行發展的時候，都回會想到當天他們拍哪部戲，當時那個戲是怎樣拍，我就覺得聽多了，然後我的心就覺得我們這一代，同樣可以把戲演好，就是希望成為我們這一代的經典！」

視后都遇樽頸位！（影片截圖）

兩屆視后。（視覺中國）

胡定欣連續在2015年和2016年的《萬千星輝頒獎典禮》中獲得「最佳女主角」，與「阿姐」汪明荃、鄧萃雯和余詩曼並列奪得最多次視后的演員。（資料圖片）