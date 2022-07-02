姚焯菲私人影片流出後首次開Live　心情輕鬆與「小菲象」談近況

現年15歲的「國民初戀」姚焯菲（Chantel）近日受緋聞困擾，除驚動無綫高層樂易玲外，姚父更對女兒被惡意發放影片一事入稟展開民事訴訟。不過，Chantel似乎已經收拾心情重新投入工作，昨日（1/7）就聯同鍾柔美（Yumi）及詹天文（Windy）首度參與回歸晚會，並跳唱《發熱發亮》狀態大勇。



姚焯菲參與回歸晚會，並跳唱《發熱發亮》狀態大勇。（《慶祝香港回歸祖國二十五周年文藝晚會》截圖）

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Chantel原定今日（2/7）將現身荃灣出席商場活動，可惜活動因八號風球而取消，但她並未有忘記一眾「小菲象」（粉絲名稱），更於今午在IG快閃Live與粉絲聊天。即將推出新歌《#BFF》的她先分享拍MV趣事，Chantel說：「有一幕就要食雪糕，工作人員買咗十幾支雪糕，因為佢哋驚未拍完我哋就食晒，或者驚拍出嚟效果唔好，所以就買定好多支。當初諗住NG多幾次就可以食多幾支，但點知食完一條就飽咗……如果我食極都唔肥，我會食晒十幾條雪糕。」

Chantel在IG快閃Live與粉絲聊天。（影片截圖）

她又分享在回歸晚會遇到的驚險事，令「小菲象」大吃一驚。Chantel憶述：「我同Windy、Yumi唱《發熱發亮》，有一個升降台我哋升上嚟，後面係空，我企到好埋後面，跟住我差啲跌咗落去，好彩Yumi拉住我。」除分享近況，Chantel亦率先唱出新歌《#BFF》的一小部份以及葉巧琳的《難道我還未夠難》，令「小菲象」聽出耳油大叫好聽。直播中，Chantel心情輕鬆不時露出甜美笑容，粉絲們即時放心晒！