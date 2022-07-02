獨家︱姚焯菲與家人飛紐西蘭　心情愉快不忘感謝「小菲象」支持

姚焯菲（Chantel）自私人影片流出後，一直未有公開露面，原定今午（2日）她會出席商場活動，但最後因打風而取消，她之後開Live與「小菲象」（其粉絲專稱）見面，並透露將與家人去紐西蘭玩樂。

Chantel今日到機場坐飛機去紐西蘭。（葉志明攝）

晚上6時，身穿灰色運動服嘅Chantel與父母及妹妹乘坐機鐵抵達機場，一行四人去到國泰櫃位進行Check In， 期間Chantel不時邊玩電話邊手指指似在練舞，心情看似不錯。Chantel取得得機證後，與爸爸及工作人員走到位置較為隱蔽的地方，姚父向《香港01》表示：「唔好意思，等我哋一陣，有少少Logistic嘢要處理。」

Chantel與家人去紐西蘭。（葉志明攝）

約10分鐘後，Chantel雖然表示「公司話唔可以做訪問」，但問到心情如何時，她表示「OK」，之後問今次到紐西蘭是否旅遊性質時，她先是點頭，但問到近日有傳她將到澳洲升學，此行會順道睇學校，Chantel只意味深長地「嗯」了一下。期間Chantel見到機場大部分商店未有營業時，亦有手指指表示「連Muji都冇開」。

父女企定定合照：

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去到檢查證件時，Chantel與爸爸企定定合照，問到有咩想同「小菲象」講時，Chantel就話：「好多謝你哋一直以嚟咁支持我，等我去完紐西蘭返嚟就可以再見面。」