周海媚北京住萬呎別墅　55歲仍單身霸氣反擊：我家沒有王位要繼承

現年55歲的周海媚早年已經將工作重心放到內地，近年長駐內地發展的她，日前接受傳媒訪問時，大談在北京定居20年的感受，她回憶起2002年冬天於北京拍劇時被當時的雪景深深吸引，更令她決定留在北京生活和工作，雖然家人及身邊好友都反對，但追求理想和自由生活的她還是「一意孤行」。



周海媚已經移居北京20年，她不時拍片分享日常生活。（微博圖片）

唔經唔覺周海媚已經移居北京20年，走遍北京的大街小巷，見證着這個城市的發展，她大讚北京醫療條件好，生活便利。出名是愛犬之人的周海媚，現時與4隻金毛尋回犬和一隻史納莎住在北京的萬呎別墅，她更不時拍片紀錄與愛犬的日常生活。片中所見豪宅採用歐洲式風格，室外設有大花園，閒時可以同狗狗出門散步，生活寫意，而她還特別為愛犬安排了一間足足有200呎的房間讓狗狗居住，房內有張King Size大床，此外，浴室還設有狗狗的Spa透明浴缸，可以幫愛犬沖涼美容。

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相當霸氣！（網上截圖）

周海媚自言過了50歲後，已經看淡一切，而她亦十分滿意現時的生活，自由自在，生活安逸，雖然仍未結婚，但她就不會刻意追求，亦不願受世俗婚姻的束縛，早前有網民感嘆周海媚沒有結婚又沒有生仔十分可惜，留言道：「你這麼好的顏值，不留給後代多遺憾呀，美女。」但周海媚就隨即反擊：「我家沒有王位要繼承。」相當霸氣！現時有愛犬陪伴的周海媚，閒時打理花園的花花草草，下廚炮製美食，過着自己喜歡的生活！

周海媚有愛犬相伴，生活自在。（微博@周海媚工作室）