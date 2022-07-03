「港版C朗」安永佳孖黃威齊騷肌拍宣傳照　明日現身銅鑼灣搵真銀

效力傑志嘅足球員安永佳近日人氣急升，獲網民封「港版C朗」，早前佢聯同港隊中場黃威齊齊為運動品牌拍攝宣傳照，演繹出海、鍛練及山行造型，示範如何型格享受夏日戶日樂趣！更重要嘅係兩男將於聽日(7月4日）齊齊席於時代廣場舉行嘅發布會搵真銀。

安永佳同黃威騷肌影宣傳照。

香港足球代表隊早前在亞洲盃外圍賽連勝兩場，成功晉級，時隔54年後再次打入亞洲盃決賽週，確為港人驕傲。獲封為「港版C朗」的港隊前鋒安永佳兩場均有入球，實力非凡，更入選香港足球代表隊出征本月下旬在日本舉行的東亞足球錦標賽。安永佳表示：「再小的地方，都可以有big dream。能夠在國際賽事上為港爭光，相當興奮。」他又感謝球迷的支持，希望有更多人支持港足及觀看本地足球。

港隊月中將到日本出戰東亞足球錦標賽，二位男神都希望可以再次為港爭光。

另一位入波功臣，港隊中場黃威亦實力非凡，於亞洲盃外圍賽首場射入第一球，為港隊注入強心針，掀起勝利的序幕。對於早前在港足祝捷會獲YouTube界紅人《試當真》許賢稱為偶像，黃威回憶起仍是相當高興：「團隊於賽前因疫情而停操一段時間，全靠隊員們都自律地日常鍛鍊，憑著互信與默契，終有成果。」這位「威威」雖然多了參加公開活動，但對於「男神」稱呼表示擔當不起：「這次一起拍攝的好拍檔 Matt 才是名符其實的偶像吧，高大靚仔，而且好波！他也是我的男神！」