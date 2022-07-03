倪匡離世｜16歲為理想輟學參軍　來港成作家奠定一生成就

香港著名作家倪匡今日（3 日）驚傳離世消息，同為作家的沈西城於社交平台上發文寫道︰「倪大哥今午走了！」證實一代作家倪匡離世的消息，倪匡終年87歲。

香港著名作家倪匡

倪匡生於1935年的內地，當時16歲的倪匡為了追尋理想便輟學離家，然後參軍成為軍官，後來因為愛好自由的倪匡與當時軍隊理念不相同，於是決定離開軍隊向外闖。倪匡於1957年由內地移居至香港，在香港遇上了妻子李果珍，1992年曾帶同李果珍離開香港到外國生活，2007年便回流香港定居。倪匡是香港的知名的作家、編劇及節目主持人等，被人喻為「香港四大才子」，倪匡亦曾經用過不少的筆名，如：衛斯理、沙翁、魏力、岳川等。

倪匡除了科幻小說極著名外，靈異故事，武俠小說及偵探小說等都是倪匡的得意之作；倪匡的文章亦涉及不同的範疇：政論、電影劇本、散文、雜文、專欄等等。倪匡生前寫下了不少的出色作品，例如：《衛斯理》、《原振俠》及《女黑俠木蘭花》系列，當中最為人熟悉的非《衛斯理》奠莫屬。

倪匡在1990年電影《漫畫奇俠》中客串演出「衛斯理」一角，可謂自己演自己。（電影截圖）

除小說外，倪匡更創作過超過數百部的電影劇本，於70年代香港的武俠電影興起，倪匡便為香港寫下了不少的武俠電影劇本，當中以《獨臂刀》、《十三太保》及《精武門》這些電影最為人熟悉。

倪匡更創作過超過數百部的電影劇本，當中以《獨臂刀》最為人熟悉。（imdb）

倪匡於2012年獲得第31屆香港電影金像獎終身成就獎，其後再於2018年獲得香港電影編劇家協會頒發編劇會銀禧榮譽大獎，奠定了倪匡先生在電影界舉足輕重的地位。

年逾八十的作家兼編劇倪匡，貫徹「老頑童」本色，說話時表情多多，思路清晰，言談風趣。（香港電影編劇家協會短片截圖）