倪匡逝世｜與太太拍拖4個月閃婚　倪匡︰將我之後日子都用來陪佢

今日（3日）突然傳出著名作家倪匡離世的消息，根據作家沈西城今日下午在Facebook發文寫道︰「倪大哥今午走了！」指著名作家倪匡今日下午離世，享年87歲。倪匡除了是一代作家之外，他與太太李果珍的愛情路亦有故事。當年23歲的倪匡跟20歲的李果珍是香港專科學校的同學，日久生情，很快就同居，拍拖4個月後就於1959年結婚，可以說是現在的「閃婚」，但一結婚，就一同走過超過60年的日子。二人在2019年還慶祝結婚60年的「鑽石婚」，他們的慶祝蛋糕上還寫着「公公婆婆鑽石婚之喜」，可愛又甜蜜。



蔡瀾在2019年5月20日貼出倪匡與太太慶祝結婚60週年的合照。 ​​​（蔡瀾微博圖片）

蛋糕也非常可愛！ ​​​（蔡瀾微博圖片）

倪匡有「風流才子」之稱，他曾經是一個浪子。在創作高峯期，他曾有一半稿費給太太做家用，一半用作喝酒和其他女人身上，亦曾因與一名台灣女子糾纏多年，而令太太李果珍傷心欲絕。雖然如此，但倪匡卻分得很清楚，因為老婆只得一個，而外面其他的關係都不是認真的。直到1992年，他良心發現改過，決定將餘生都奉獻給太太，他更跟李果珍移居美國舊金山，重新開始。他曾講過︰「嗰陣老婆有一次同我講，我哋有過開心嘅日子，就係我個褲袋得幾蚊嘅時候。其實佢一直都知我去花天酒地，但係為咗個家，佢先唔想出聲。」他又表示移居美國之後，當時他決定︰「我將我之後嘅日子都用來陪佢，就算我剩返最後一口氣，我都想留喺佢身邊。」但因妻子不習慣美國生活，於2007年回流香港。

倪匡與太太在5月20日結婚，每年都會慶祝婚姻週年紀念日。 ​​​（蔡瀾微博圖片）

倪匡與太太李果珍育有女兒倪穗和兒子倪震。（視覺中國）

就這樣，倪匡就由一個浪子變了「愛妻號」，他在數年前還被傳媒拍到飯聚時，對太太愛護有加，溫柔地幫老婆剝蟹殼，更對她摸頭掃背，似一對熱戀中的情人。曾經在愛情裏看似前衛的他，也為了陪老伴，拒絕所有晚宴應酬，變成對太太千依百順的男人。而在2019年7月，倪匡出席香港書展的專題講座時，透露妻子李果珍患上腦退化症，不過亦不改他對太太愛護，二人相守到老。

著名作家倪匡離世享年87歲 「香港四大才子」現只剩一人