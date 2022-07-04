母親的乒乓球丨陳自瑤淡妝演屋邨媽　小演員獲讚：喊戲一Take搞掂

為祝賀香港回歸25周年，無綫特別推出《回歸光影頌》劇集系列一共有五個單元劇、及一套十五集連續劇，明晚（5日）播映由陳展鵬、陳自瑤（YoYo）主演，陳耀全（Andy）監製的《母親的乒乓球》。故事講述十歲的余卓穎（李欣禧飾）熱愛打乒乓球，並受到透過內地專才計劃來港的教練郭一（陳展鵬飾）賞識。本身表現卓越的卓穎因勝負欲過重未能承受挫敗陷入低潮，加上與母親芷昕（陳自瑤飾）溝通不足漸生隔閡。

單元劇《母親的乒乓球》由陳展鵬及陳自瑤主演。

劇中為「博愛女一笑」挑戰打乒乓球的YoYo，現實生活中並不擅長乒乓球，故對同劇小演員欣禧既能應付演戲、又能打出好球大表佩服：「佢雖然第一次做戲，但出奇地做得好好，記對白好快好醒目。」YoYo又謂為演好貼心母親，不但多個場口淡妝上陣，她透露團隊在造型及人設上亦花了不少心思：「造型係想做到好普通，似番一個住屋邨嘅單親媽媽，角色情緒亦冇乜大起伏，純粹係想溫情啲，希望可以畀到多啲真實感觀眾。」YoYo笑指是次是與展鵬相隔多年後再合作，可惜對方已冇印象：「佢竟然忘記我哋第一次合作，今次相隔咁多年再合作番，都幾有新鮮感。」

陳自瑤多個場口淡妝上陣，她透露團隊在造型及人設上亦花了不少心思：「造型係想做到好普通，似番一個住屋邨嘅單親媽媽，角色情緒亦冇乜大起伏，純粹係想溫情啲，希望可以畀到多啲真實感觀眾。

至於Andy亦對欣禧讚不絕口，指她是劇中靈魂人物：「呢個角色我哋創作時做咗好多Research，一早鎖定要搵識打乒乓球嘅女仔。欣禧五歲開始打乒乓，我同佢都好有緣份，第一次同佢試戲時佢已經好多自己諗法，好有potential，所以我都幾快就決定用佢。」Andy透露欣禧有場喊戲甚至一take過完成：「有場佢同YoYo嘅鬧交戲，佢掟爛嘢再走上床喊，我只係拍咗一take，佢已經做到我要求嘅嘢。」Andy透露欣禧是透過內地專才計劃來港的張抗抗教練的學生，並感激張教練為劇組提供了不少重要資訊及創作靈感。Andy最後大讚「雙陳配」有驚喜：「兩位演員都有突破，因為佢哋本身都有小朋友，所以佢哋演時會代入到啲自己嘅嘢入去，演出嚟會多啲層次。」

監製陳耀全大讚李欣禧有場喊戲甚至一take過完成。