七師傅身家逾10億全靠勤力　稱物業眾多十隻手指數唔晒

人氣風水師七仙羽（七師傅）近日除了亮相《香港01》慈善音樂會外，現正密密籌備《師傅七都識唱笑會》和擔任微辣棟篤笑嘉賓。七師傅稱每日行程緊密，兩個騷都沒有準備過，只靠即時反應，故沒多大信心，她說：「上台係冇信心㗎，因為我唔識唱唔識跳，我就諗即係要靠以前有少少基礎，要發揮出嚟。盡量做到幾多得幾多啦，大家唔好對我期待太高。」



七師傅坦言沒有為做騷而練習過，更叫大家不要期待太多。（梁碧玲 攝）

早前七師傅與鄧兆尊合照被指有夫妻相，她感到既開心又悲傷，「唔知道係讚定彈」。七師傅又坦言不敢私底下約鄧兆尊出街，「佢三個老婆虎視眈眈，唔夠膽咁樣出嚟。」

七師傅指有外國人認為她和鄧兆尊似夫妻。（IG@master_qi_xian_yu_）

至於七師傅近日爆出身家介乎10億至100億之間，七師傅指從家人身上學懂成功須苦幹，她謂：「我留意到啲人愈勤力愈有錢㗎。（投資喺邊度？）有物業、現金、基金、黃金、投資，乜到有。（有幾多物業？）十隻手指數唔晒。」她提供發達貼士：「比雞訓得遲、比雞起得早。同雞鬥，你就成功啦。」

七師傅不收契仔女。（梁碧玲 攝）

有不少人想同七師傅上契，七師傅自認仲後生，不收契仔女：「我咁細點契，我要搵契媽、契爺。但如果我想搵契媽呢，大部分女人都唔鐘意㗎，佢哋想自己後生，冇女人想做契媽，契爺就好多㗎。」

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