倪匡逝世｜93年《原振俠》曾掀追劇潮　超強陣容李嘉欣洪欣爭黎明

倪匡於2022年7月3日逝世，享年87歲。倪匡筆下有不少經典名著，其中最為人熟悉的莫非是《衛斯理系列》 、《原振俠系列》、《女黑俠木蘭花系列》，當中《原振俠系列》曾被多次改篇拍攝成電影之外，TVB也於1993年播出過一套由黎明、李嘉欣、朱茵、王菲（王靖雯）、洪欣、吳岱融、錢嘉樂等人演出的《原振俠》電視劇。



黎明和李嘉欣在《原振俠》飾演男女主角。（《原振俠》截圖）

雖然TVB版《原振俠》的篇幅沒有原著的多，但劇中的角色出場仍然十分忠於倪匡筆下的設定。劇集以黎明飾演的原振俠為基礎以展開，以抽取腦細胞改造新人類為故事主軸，其中身為腦科專家的原振俠在劇中會遭遇上各種奇情科幻的事外，還會邂逅了李嘉欣（飾黄娟）、王菲（飾海棠）、朱茵（飾雲彩）、洪欣（飾藍綾）4位「女神」。

倪匡曾客串過電影《原振俠衛斯理》。（網上圖片）

故事以著作中部分角色為基礎，原振俠雖然是腦科專家、精通各種武術而且喜愛觀星、吹笛，但性格卻頗為優柔寡斷，相比起其他科幻劇集，《原振俠》更著重於描寫黎明（飾原振俠）與模特兒（後來被改造為改造人）的李嘉欣（飾黄娟）兩人之間的愛情，當中更加插了與特工王菲（飾海棠）相遇，也有情同兄妹朱茵（飾雲彩）以及星相家洪欣（飾藍綾）的情節，可算是「TVB史上最高顏值電視劇」。

黎明和李嘉欣在《原振俠》飾演男女主角。（《原振俠》截圖）

除此之下，劇集的歌曲《原你今夜別去》、插曲《真的愛情定可到未来》、《我的另一半》、《内疚》、《如果這是情》也是由黎明主唱，當中亦有插曲李香蘭的《三年》、白光《如果沒有你》、王靖雯的《執迷不悔》、《季候風》、《從明日開始》亦成為金曲。經典名著改篇，有當紅歌手、藝人做主角，還有多首歌曲做主題曲、插曲，在多方面「加持」之下，當年獲得的成績都相當不錯，總計全劇平均收視有32.5點，約有172萬人收看。