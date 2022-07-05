童時愛上你｜楊卓娜爆不育惹人憐惜　區明妙9度扮年輕版粉絲暴增

《童時愛上你》第六集，Charlie（陳展鵬飾）為了單戀的雷紫彤Amanda（高海寧飾）上演搞笑的爭風呷醋戲碼，展鵬對上一次演喜劇已是2014年播出的《單戀雙城》，如今相隔8年再度發放笑彈依然「功力十足」！這場「鼻血」戲展鵬不但被振朗「兜拳窩面」時七情上面，更放下靚仔包袱大玩塞紙巾入鼻哥止血，非常過癮，網民亦大讚展鵬做喜劇夠晒自然：「佢真係好有幽默感」。

陳展鵬畀人兜拳窩面後七情上面。

除了搞笑劇情，今集亦有投擲「催淚彈」，劇情講到彤彤親自用紙黏土製作雞蛋花耳環求家姐雷碧倩（楊卓娜飾）原諒，碧倩不單不領情、更自揭不育的可憐經歷：「我好想做媽媽，但我呢一世都做唔到媽媽，我唔明個天點解要對我咁樣，所有唔開心、不幸嘅嘢發生喺我身上！」楊卓娜今次飾演的角色相當有發揮，除了與老公貌合神離兼夾在家人之間的鬥爭外，又經常因自身的不幸經歷，多番情緒崩潰及爆喊，絕對是演技考牌作。

楊卓娜悲從中來作出大控訴，更指自己在爸爸眼中只是一粒塵。

除了一班資深演員、新生代演員的表現亦十分亮眼，包括飾演年輕版雷碧倩的區明妙，及飾演童年版彤彤的林靖文，其中一幕區明妙安撫被行雷嚇親的靖文一幕，更是溫情十足。有「港版周子瑜」之稱的區明妙，今次已是第九度飾演「年輕版」，之前的「年輕版」分別是《一屋老友記》滕麗名、《福爾摩師奶》陳瀅、《她她她的少女時代》田蕊妮及《愛上我的衰神》陳嘉慧等，名副其實「年輕版專業戶」。現年21歲的區明妙擁有童顏靚樣，加上演技出色，前年在《法證先鋒IV》一幕爆喊跳樓戲已開始備受網友關注，加上去年在《衰神》有超亮眼演出，再獲網民激讚及傳媒關注，當時IG已勁吸5.5萬粉絲；時至今日明妙的IG粉絲人數再飆升至9.1萬，足見她深得網友歡心、潛力無限。

區明妙同埋林靖文表現亮眼，簡單一幕戲已充份展現溫情。