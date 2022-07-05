一線搜查︱黃愷怡虛心聽意見望愈做愈好　自爆向宋熙年偷師好興奮

香港開電視資訊節目《一線搜查》昨晚（4/7）正式首播，節目集結七大美女主持，當中便包括了曾效力無綫（TVB）的黃愷怡（Jasmin）。雖然Jasmin入行快將十年，經驗相當豐富，不但主持過《東張西望》、《深夜美食團》等節目，亦是主持過各大活動的專業司儀，但她接受《香港01》訪問時便指今次工作甚有挑戰性，一來是因為要兼顧專業和娛樂性，二來是因為要掌握到整個節目流程：「做資訊節目嘅廠對我嚟講係一個新嘗試，因為每個主持都會負責當晚節目成個流程，同埋個節目有即時性，準備嘅時間可能係得錄影前嘅幾個鐘，所以都好考主持記性同急才。」她又笑指首日開廠時更發現到另外一個挑戰：「企喺咁多又靚又Fit嘅女神身邊，睇嚟我唔開廠嘅日子都係要做少少運動喇！」

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談到相信不少觀眾會當《一線搜查》與TVB《東張西望》直接比較，曾是後者其中一員的Jasmin坦言《東張》是一個成功的節目，亦有好多觀眾認識：「而我哋《一線搜查》就啱啱起步，我哋團隊嘅平均年齡都好年輕，好多主持都係新加入呢種模式，所以我哋都好有魄力，希望嘗試唔同嘅嘢，大家都好希望好願意聆聽觀眾嘅意見，希望可以令節目做得更好。」她又指自己好開心可以趁機向前輩宋熙年（Sarah）偷師：「佢係我好欣賞嘅藝人同主持，之前喺《東張》嘅時候冇機會跟佢學習，所以今次有機會同佢合作，真係好興奮。」

黃愷怡今晚（5/7）一集擔任外景主持報道便利店高買慣犯。（電視畫面）

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