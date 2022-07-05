東張西望｜巨型棚架掛宣傳物不肯拆　唐生：發展商把擁有權交比我

今日（5日）的《東張西望》講到在土瓜環馬頭圍附近有一個大型棚架搭建，但一搭便是數年，大型棚架的主人正是去年曾經報道過的「歪理王」。

土瓜環馬頭圍附近有一個大型棚架搭建 (節目截圖)

唐先生表示在購入單位時，發展商把外牆的擁有權交了始他，所以他可以在外牆掛上自己公司的宣傳海報。無論街坊日夜投訴還是法庭頒令要他清拆，唐先生都視若無睹，6月中時，正當大家以為唐先生清拆棚架時，反而有増無減，唐先生在外牆更多加一個大型棚架，令街地十分不滿。

唐先生表示在購入單位時，發展商把外牆的擁有權交了始他 (節目截圖)

+ 3

唐先生除了大型棚架問題外，原來他亦霸佔了大廈的後巷，不過唐先生並非把後巷當後倉，而是把後巷當做自己的私人工場。唐先生經營一間工程公司，他在大廈後巷把原是石階的位置進行改動變成斜坡，而原來的斜坡卻改得石階，唐先生更直指：「我有權使用，就要保證佢安全。」後來唐先生改了口風，指後巷的工程是屋宇署程先生叫唐先生負責，唐先生義務承辦，十分偉大，令人摸不著頭腦。

唐先生除了大型棚架問題外，原來他亦霸佔了大廈的後巷，(節目截圖)

+ 6

街坊怒指唐先生愈來愈過份，在後巷大興土木，早前更鑿穿老人院的喉管。街坊指唐先生隨意把他們的喉管改動及加建煤氣喉，情況令他們擔心。街坊亦指曾經報警求助，雖然警方要求他3天內要還原，但相隔數月唐先生仍沒有行動。

+ 1