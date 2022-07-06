MM730︱193讚兒時偶像陳冠希叻影相　媚姨：佢鍾意影某個部位嘛！

ViuTV節目《MM730 - Auntie妳好》逢星期三晚上7時30分播放，節目由ERROR成員保錡（吳保錡）、鍾慧冰（冰姐）及媚姨擔任主持。今晚（6/7）播出的一集邀請到ERROR成員193（郭嘉駿）作嘉賓，與主持一起討論藝人形象的話題。

今晚（6/7）播出的一集邀請了193@ERROR作嘉賓，與主持一起討論藝人形象的話題。（資料圖片）

193笑言自己的形象是「黐線」以及是位被經理人放養的藝人，因此可以無拘無束地做回真實的自己。隨後，193分享兒時偶像是陳冠希，原因是對方緊貼潮流，勇於表達自己，不過193就開玩笑稱另一個原因是因為陳冠希非常擅長影相，在旁聞言的媚姨就隨即亂開玩笑指：「個個都知佢識影相，佢鍾意影某個部位吖嘛！」，此番言論嚇到193和保錡直呼：「唔好成日亂咁講嘢！」

不過193笑稱媚姨敢言的程度簡直：「黐線過自己」。而193透露現時的偶像是古天樂，原因是很欣賞對方會以行動支持後輩，亦非常感激對方在ERROR初出道時，曾有幫忙提攜他們。

193分享兒時偶像是陳冠希，原因是對方緊貼潮流，勇於表達自己（資料圖片）

ERROR經常為追求節目效果而做出各種不同大膽的舉動，令觀眾印象深刻。193指ERROR能有現在的人氣，全因是做節目為求觀眾開心：「好多藝人都係做咗好多唔想做嘅嘢，先可以做到最後想做嘅事情。我地都做咗好多唔想做嘅嘢先令到有人識。咁可能你唔想做嘅嘢先係人地想睇。」193坦言ERROR的社會責任是想帶開心給觀眾，希望大家每天觀看節目的一小時裏，都可以輕鬆快樂。

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