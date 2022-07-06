愛回家｜影射ERROR成員193搞Cafe？　劇情講明星靠名氣賺粉絲錢

無綫（TVB）處境喜劇《愛·回家之開心速遞》向來都緊貼社會熱話，最近一集（第1643集）講述「蔥頭」（丘梓謙飾演）除了在影視歌三棲發展，還發展副業在開設咖啡店做老闆，當中的劇情被指疑似影射ERROR成員193（郭嘉駿）。

愛回家最近的劇情被指疑似影射ERROR成員193。（影片截圖）

劇情講到「蔥頭」創業做咖啡店老闆，不過他就表示自己的目的並不是賺錢，而是希望有個地方可以讓他與粉絲聚會，此番行為令到Terry（李偉健 飾）有樣學樣，期望可以做咖啡店老闆，不過遭到大小姐（林淑敏 飾）反對，更表示：「開一間咖啡店起碼要七位數。」不過Terry仍然不死心，與舅父（歐瑞偉 飾）向大龍生（羅樂林 飾）求情，當中舅父就表示「蔥頭」與Terry一樣不會做生意：「只不過係佢名氣大，佢間咖啡店先賺到錢。」

193曾經透露開咖啡店投資了200萬。（影片截圖）

劇情之所以被指在影射193，是因為193在今年4月份時與好友合資開設日式精品咖啡店，主打咖啡、輕食。而193曾以老闆身份為餐廳宣傳，透露：「新店投資左200萬，但係未開業已經蝕左20萬。」在當天正式開業前，已吸引近百名粉絲在店外排長龍等候，之後亦有不少人慕名前往光顧。不過有光顧過的網民就在討論區中大嘆Cafe的食物不值，貴之餘又不好味，感到極搵笨和呃錢。而193曾經為此回應：「因為Cafe向來都是呃錢的，如果要平可以去食兩餸飯」。因此有人認為愛回家這一集在影射193的行為。

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