「殭屍仔況復生」張國權復出　孖33歲經典童星張預東強攻YouTube

兩大昔日童星「東東」張預東和「況復生」張國權（Daniel）日前聯手合作重出江湖，開設YouTube頻道「老未Low May」大過戲癮。在開台片《各種自我介紹│629開台打招呼片》中，他們便以「零準備型」、「企業教練型」、「爛Gag型」和「尷尬型」等風格作自我介紹，而昨日（5/7）則上載短片《各種飲醉酒的反應》，其中Daniel便扮醉講理想：「之後我一定開套《我和殭屍有個約會復生傳》！《我和殭B有個約會》！」他們不但明抽「姜B」姜濤水，最後還「借醉」大打出手，大放笑彈。值得留意的是，上述短片由東東兼任導演、編劇和剪接，相當多才多藝。

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張預東現時是一名自由身配音員。（Instagram/@tungtungtungcave）

同樣現年33歲的東東和Daniel在童年時期分別效力無綫（TVB）和亞視（ATV），前者是兒童節目《閃電傳真機》、《至NET小人類》的小主持，及後成為了一名專業配音員，專為金秀賢、岡田將生等頂級靚仔配音，至2021年1月離巢回復自由身，而Daniel則憑《我和殭屍有個約會》系列的殭屍仔況復生一角為人熟悉，他完成學業後未有重返娛圈，不但成為了名店Sales，亦與圈外老婆Freby結婚八年，名副其實是一名人夫。

回顧《我和殭屍有個約會》系列中的Daniel：

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「殭屍仔」況復生慶祝結婚8周年 33歲張國權淡出娛圈做名店Sales