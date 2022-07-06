新冠肺炎｜肥媽出關復工好精神　呻隔離兩個星期超悶︰辛苦到想死

現年68歲的肥媽（Maria Cordero）早前宣布確診新冠肺炎，曾經發燒、咳嗽和氣喘等，她更拍片對住鏡頭狂咳。6日之後，她的快測結果終於變成一條線，連講3分多鐘都未有再咳嗽，身體已逐漸好轉！直到周二（5日），她拍片宣布自己出關復工，肥媽大呼︰「嘩，放監呀今日！起碼今日可以開工！嘩！辛苦到呀……困住喺屋企嗰兩個禮拜想死。」



早前肥媽面色不太好，在說話時更會咳嗽及氣喘。（影片截圖）

現時肥媽已經康復出關，回復精神，邊食餅邊拍片。（YouTube影片截圖）

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講起在家中隔離的兩星期，肥媽除了消毒了屋內所有東西、所有角落之外，她表示這兩星期是她人生中最悶的假期，「係悶到死，初初唔敢見啲狗，又唔敢出去啦！」講起中招的經過，肥媽直言︰「其實我哋係鬆懈咗嘅，我哋以前……人哋一埋嚟，我哋食嘢，我哋即刻戴口罩，最近真係鬆咗，我真係嗰廿分鐘，人哋埋嚟傾咗一陣間咋嘛！真係㗎，我哋自己人就唔戴口罩，總之人哋一埋嚟同你傾偈，記得戴口罩。尤其是而家喺外國返嚟嘅好多呀……冇辦法㗎啦，嚟緊呢七、八、九月呢，都會好上升，唔好諗住中咗、打咗針就唔會中嘅，中都冇所謂，我初初驚呀，未中過啊嘛你明唔明呀？好鬼驚㗎嘛。而家因為有打針呢，我成日都話因為有打針所以我哋冇事，OK嘅！」肥媽透露自己這兩星期在家就是煮飯，因為沒事做就日日下廚。片尾她又感謝所有粉絲的支持！

點撃下圖睇吓肥媽間豪宅：