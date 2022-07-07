53歲譚耀文現身機場一個人攞6件行李好辛苦　網民讚港星夠低調

現年53歲的譚耀文曾出演過不少經典角色，近年他主力在內地發展和拍劇。日前，他在抖音上載一段片段引起網民的熱議，事關他在機場出現，一人拿着總共6件的行李，當中行李箱都有兩個，並沒有人幫他，網民大讚他親力親為，且為人低調！



現年53歲的譚耀文保養得好好。（IG@tamyiumanpatrick）

譚耀文的影片上載到抖音之後，有一班網民留言大讚說︰「香港每位演員都非常接地氣」、「港星很低調」、「一個人拖著這麼多行李箱」、「不是助理幫忙嘛」、「譚老師助理也沒帶」等等。不過亦有心水清的網民回覆說︰「誰幫他拍的，應該有同伴」、「拍完了行李給助理」等等。

譚耀文一個人拿着6件行李。（抖音截圖）

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亦有網民留意到譚耀文還帶着一個結他，提醒了他們原來他也是歌手出身的。他早於1988年初，參加無綫電視《歡樂今宵》內的「擂台SING聲星」歌唱比賽，成為兩個星期台主，第三個星期輸給對手何國星。1988年7月，他參加無綫電視及華星唱片合辦的第七屆新秀歌唱大賽，選唱張國榮的《拒絕再玩》獲得金獎及金咪獎，同屆銀獎是何國星，銅獎為鄭秀文。而他更是梅艷芳的徒弟，曾發行不少專輯，可惜被某些樂迷批評為模仿張國榮。直至在1993年，譚耀文簽約無綫，轉往戲劇發展。