kayan9896吳家忻全力籌備新歌　MV唔預男友Locker：冇男主角好啲

「試當真」女神吳家忻（@kayan9896）昨日（6日）出席領賢慈善基金DINOSAURS UNLEASHED慶祝晚宴，以一身大露背黑色晚裝上陣的Kayan性感登場，大騷好身材。剛剛完成Viu Original首部本地原創劇《她和她的戀愛小動作》拍攝工作的Kayan，笑言拍攝過程好開心，而接下來她將會全力籌備新歌：「而家就整緊啦，整咗一半，出咗個demo咁樣，嚟緊呢幾日就會做埋啦，仲有諗下MV點樣拍啦。」問到會否找男朋友Locker（林家熙）擔任MV男主角，Kayan笑言：「我暫時未諗到會有男主角囉，因為切合返首歌好似冇男主角好啲，不過我都仲未決定，但暫時就一定有我啦。」



吳家忻（@kayan9896）今日（6日）出席領賢慈善基金DINOSAURS UNLEASHED慶祝晚宴。（陳順禎攝）

以一身大露背黑色晚裝上陣的Kayan性感登場，大騷好身材。（陳順禎攝）

雖然Kayan入行短短兩年，但已經嘗試過不同類型的工作，更參與歌曲創作，她更表示希望有新挑戰：「想試啲輕快少少，我自己就唔係好識寫中文詞嘅，但係我而家都有試緊啦，所以遲啲都想寫一啲自己創作嘅中文詞嘅歌。（會唔會試下舞曲？）會呀，而家都有上堂學跳舞，諗住跳得叻啲先！」

Kayan希望挑戰作詞。（陳順禎攝）

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