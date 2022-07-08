P1X3L獲七師傅加持再得魯庭暉鼓勵　Phoebus：望住部手機呆咗好耐

ViuTV男團P1X3L早前獲七師傅改名「OMG」後，運勢改善不少。而吳啟洋（Phoebus）新歌《漸漸地》MV 於YouTube擁有逾280萬點擊次數，MakerVille高層魯庭暉更點名稱讚Phoebus，Phoebus見到帖文時受寵若驚，他說：「嗰一刻我係好驚訝嘅，仲記得同George（歐鎮灝）拍緊節目，望住部手機呆咗好耐，又出Post？但睇到魯生嘅心底話，係令到我有啲嚇親嘅。見到有人對你好有期望嘅時候，你都唔想辜負呢份期望、佢哋嘅信任。」

P1X3L在七師傅加持下運勢好了不少。（梁碧玲攝）

而George亦有被魯生的鼓勵感動到，他說：「原來魯生真係有留意我哋三個。」在七師傅加持之下，三人多了不少機會，現正密鑼緊鼓製作新團歌，二人透露新歌關於打拳，配合中國傳統樂器「啲咑」，相信會給觀眾帶來不少新鮮感。

P1X3L坦言之後同七師傅會有舞台合作。（梁碧玲攝）

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