苑瓊丹嘆香港年輕人缺乏認識　鼓勵返大灣區發展：讓他們認識祖國

早已將工作重心轉移到內地的苑瓊丹，除了在順德租屋定居之外，還經常在廣州、深圳等地活動。在內地定居這些年以來，苑瓊丹在演藝事業外作出不少新嘗試，從短視頻到直播帶貨都有涉獵。早前苑瓊丹接受內地傳媒訪問時，笑言希望與年輕觀眾拉近距離：「很多東西因為不了解而產生誤會，許多香港年輕人沒到過內地缺乏認識，我希望通過工作的機會讓他們更加認識祖國，認識內地的生活，知道這裡有更多的空間發展，帶動他們回來，影響一個算一個。」



苑瓊丹希望香港年輕人可以更加認識祖國。（影片截圖）

今年4月，苑瓊丹在內地視頻網站B站開設帳號，其中最Hit的短片如今已有超過292萬播放量，人氣強勁！（bilibili截圖）

其實苑瓊丹早在2018年就已經進駐抖音，成為最早在抖音開通帳號的香港藝人之一，今年4月，她又在內地視頻網站B站開設帳號，其中最Hit的短片如今已有超過292萬播放量，人氣強勁！為了鼓勵更多香港青年到大灣區發展，苑瓊丹在深圳前海創立了一家文化傳播公司，扮演「中間人」角色，她認為自己作為香港老一輩演員應該具有一種責任心：「希望他們看到灣區這個大舞台，希望他們能一展所長，我會一直為此盡力。」她還建議到大灣區創業的香港年輕人首先要學好普通話，更要努力，不要怕辛苦。

苑瓊丹鼓勵香港青年到大灣區發展。（影片截圖）

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憑參演《唐伯虎點秋香》、《九品芝麻官》等而大受歡迎的苑瓊丹，不少內地影迷都仍親切地以「石榴姐」來稱呼她，除了演藝事業之外，苑瓊丹亦有在內地投資做生意，涉獵餐飲、超市等，她認為內地地方大，人口多，相對機會都更多，加上國家政策扶持，發展更好：「對於二三線明星或綠葉演員，內地有非常多平台和空間，無論哪個範疇的演員，都有機會一夜爆紅，這更有可能在內地發生。」去年年底，苑瓊丹首次挑戰直播帶貨，自認是新人的她十分享受過程，更笑言在直播間可以做主角，盡情表演！

苑瓊丹因在周星馳的多部電影中扮演配角而大受歡迎。（影片截圖）