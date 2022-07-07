直擊Anson Lo盧瀚霆慈善展set場過程　籌備三個月遇上疫情兼打風

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IRROR成員Anson Lo (盧瀚霆)本月迎來27歲生日，盧瀚霆國際後援會（簡稱ALFC）除了在旺角商場舉行「Anson Lo & Sontos Giving Day Pop Up Store」外，亦與天星小輪以及九巴合作，請全港市民免費搭乘搭天星小輪，再請長者免費搭九巴。規模之大令不少網民十分好奇到底後援會仲有咩招數可以出。



生日應援愈搞愈大，問到出年如何是好，Admin笑言:「出年的事出年再算。」(資料圖片）

Anson Lo去年生日時，後援會租用了他常用的排舞室搞展覽，名額約900個，今年，生日展覽轉移至旺角朗豪坊，入場名額5千多個，後援會Admin Annie接受《香港01》訪問時透露整個生日應援籌備3個多月，由於本身有正職在身，所以只能放工再開工：「因為喺商場嘅關係，所以要兼顧好多嘢，高度限制、人流等等，要確保所有嘢都安全。本身有諗過做埋walk-in，但唔想啲人因為咁而排通宵，所以最後決定網上預先登記。」

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由排舞室到商場，Admin笑言:「因為Anson愈來愈紅，都係開心事，同埋fans多咗，要求自己多咗，規模大都係必然。」而為確保入場嘅「神徒」都可以選購到周邊產品，所以貨源一定要足，無奈疫情令貨期大受影響，有部分產品在pop up store開幕後仍未抵港，Annie為此感到十分抱歉，其後又遇上八號風球，為了不想令未能入場嘅「神徒」失望，後援會決定提早以及延遲一小時營業時間。

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一如過往的應援，進行前都需要向經理人花姐申報，Annie說由於pop up store所賣的周邊產品在扣除成本後，全數捐出，所以很快就得到花姐的允許。至於主角Anson Lo則親手寫了一封「家書」，除了印布繪本外，亦有加大版可以讓神徒打卡。「另外，《King Kong》MV美術總監Karson知道有展覽後，話可以借出Anson 喺MV中用過嘅水樽，佢連啲沙都提供埋，真係非常之唔話得。」