香港小姐︱宋宛穎卸任後或加入劇組　邵初心水「爆炸頭」徐麟

2021香港小姐冠軍宋宛穎（Sabrina）、亞軍梁凱晴（Carina）以及季軍邵初（Kristy）昨日（7/7）現身香港科學館出席慈善基金慶祝晚宴，三位接受《香港01》訪問時表示已經有兩個月時未有一同出席活動，所以今次非常開心，Sabrina說：「淨番唔係好多一齊出席活動嘅日子，就嚟卸任，要好好珍惜仲可以一齊玩、一齊癲嘅時候。」



2021香港小姐冠軍宋宛穎、亞軍梁凱晴以及季軍邵初現身香港科學館出席慈善基金慶祝晚宴。（葉志明攝）

新一屆的香港小姐候選佳麗日前首晤傳媒，Sabrina大讚今年參賽佳麗的學歷水平非常高，而Carina和Kristy就各有心水。Carina說雖然未有時間仔細留意每一位，但就被14號梁超怡的笑容吸引：「好甜美，同埋佢好似孫藝珍，我本身都好鍾意孫藝珍，希望佢加油，我之後都會陸續留意其他佳麗。」Kristy認為16號敖嘉揚的樣子甜美，亦很喜歡1號「爆炸頭」徐麟：「佢好有個性，overall好多都好好，就要再睇。」

樂易玲亦有到場。（葉志明攝）

三位師姐亦有傳授心得給各位師妹，Sabrina說可以每日飲薏米水去水腫，Carina建議可以飲檸檬水以及蘋果醋幫助減肥和美白，Kristy則提醒千萬不要餓親：「呢段時間真係好辛苦，一食唔夠個人會好耷，所以一定要食夠個能量，就算減肥都要有個能量。」比賽難免緊張，她們說最重要是享受舞台，至於卸任後的工作去向，Sabrina透露：「應該都會入劇組，但未知道，都係聽公司安排。」