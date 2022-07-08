簡淑兒被整容傳聞纏繞10年 以72字作終極回應!

簡淑兒離巢後接受林柏希獨家專訪

由林柏希主持嘅節目《月傾會》，最新一集嘉賓請來剛離開無綫嘅簡淑兒（Jessica）獨家訪問。6月20日出po宣告離開無綫，簡淑兒話不經不覺已入行10年，決心要跳出舒適圈，「10年前嘅我，都係因為跳出咗自己嘅comfort zone，先會入到呢一行；10年之後，不如再試下跳出comfort zone，睇下會唔會有更多進步！嚟到呢個位，自己好似stuck住咗，所以想跳出去囉！」

簡淑兒為整容傳聞作終極回應!

回想入行初期，有同事曾經同佢講，「佢話呢一行，靚嘅女仔大把，你又冇名銜、又唔係讀藝訓、又冇讀過演藝，你又冇後台，你覺得自己憑咩呢？」今時今日嘅簡淑兒想同對方講，「我好想可以同返佢講，我憑咩呢？就係憑我真係好鍾意呢一行，同埋我真係唔肯放棄囉！」講講下，簡淑兒忍唔住哽咽，「好想話俾大家聽，如果你真係好鍾意嘅話，你就去做！」明星同演員，簡淑兒想做邊樣？佢諗都唔使諗，「我想做演員！」

簡淑兒亦回應被指係有錢女傳聞。

自由身唔一定要簽公司

今次離開無綫決定，男友麥大力梗係支持啦，眨下眼兩人拍拖已經超過1年。簡淑兒話當初真係冇諗過公開，「好老實講，真係因為影到，嗰陣時大家都冇諗住公開㗎！」有傳聞話簡淑兒離開無綫，係為咗方便同本身為機師嘅男友，等通關後周圍飛？佢話：「據我所知，佢仲未飛返㗎，因為都仲係封緊關，所以佢都仲未飛到，同埋據我所知，佢都仲係（無綫）合約演員！」

問到離開無綫後大計，簡淑兒話：「依家自由身，有好多嘢自己想試囉，唔一定要有公司，先有你嘅價值，一個人嘅價值，應該去到邊度都有！我依家就好努力去build up自己價值，睇下嚟緊會唔會有唔同project，或者自己試下拍片！」

冇理由一世靠屋企 唔會再答整容傳聞

一直有傳簡淑兒係有錢女，屋企好富貴，佢就話有錢過佢嘅人大把，「我真係唔係好有錢，屋企人就算搵幾多都好，都同你冇乜關連，因為你自己都要有你自己生活，冇理由呢一世都係靠屋企㗎嘛！」佢仲透露自己當年在美國讀書被霸凌，試過被人剪頭髮推落樓，「我喺香港出世，但係我喺美國大，我啱啱過到去唔識講英文，所以嗰時成日俾人蝦，試過俾人剪頭髮呀、推我落樓梯呀，變咗我性格好內向，佢哋（父母）見到就會覺得出嚟做嘢會好蝕底，所以想我去見識下，去參加港姐識多啲嘢，但就冇諗過我會留喺呢行！」

簡淑兒由參選港姐後,就經常被問到整容問題。

除咗有錢女傳聞，整容話題都圍繞住佢，傳足咁多年。簡淑兒冇咁好氣話，「由我一入行到依家，選完（港姐）出嚟就已經咁講，其實我已經答過無數咁多次，我已經唔想再答喇！如果要繼續講，呢個當然我控制唔到，但係我就選擇咗唔會再答呢個問題！」

講返喺無綫嘅作品，當年一齣《迷》，簡淑兒做田蕊妮 個女，仲要兜巴星阿媽，呢個角色都好深入民心，「嗰時啱啱大家認識我，跟住會覺得點會咁大膽冚視后，其實我係好驚，因為嗰日係我第一日拍嗰套劇！田蕊妮好nice，佢知道我係新人會同我對晒（稿），佢直頭話真係冚落嚟啦一take過，但係我都驚！」