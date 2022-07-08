星漢燦爛︱吳磊趙露思組頂流CP古裝談情　刺激350萬人留名等睇

鍾情愛情史劇的觀眾，想必絕對聽過《星漢燦爛》！由新生代「頂流男星」吳磊攜手「95後當紅小花」趙露思主演的年度古裝甜寵大劇《星漢燦爛》，終於在一片歡呼聲中昨晚（7月5日）盛大開播，「黃Viu煲劇平台」緊貼內地同步跟播，讓香港觀眾免費力追最新進度。

「黃Viu煲劇平台」將緊貼內地同步跟播年度甜寵大劇《星漢燦爛》。

改編自《星漢燦爛，幸甚至哉》，《星漢燦爛》講述程家千金程少商（趙露思飾）因戰亂之故，自幼被父母留在祖母身邊，她的嬸娘卻惡意縱容、意圖將她養成廢人，讓程少商在成長中飽受威脅。為了活命，她學會「假荒誕、真苦學」，決意掩蓋鋒芒，靜待父母歸來；後來她意外結識新帝義子將軍凌不疑（吳磊飾），還陰差陽錯捲入凌的家庭和身世之謎！在往後的日子裡，程少商屢建奇功，也從凌不疑的身上學會與父母相處，二人亦在一次又一次共赴生死後認清對彼此的感情，並逐漸與自己和家人和解、堅守內心正義，攜手化解國家危機，成就一段佳話。

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《星漢燦爛》早於年初屢傳開播，當時便有不少內地網民「留名等睇」，直至本周官方宣布定檔後，更有超過350萬名觀眾在內地視頻上預約搶先收看，劇集亦不負眾望登上微博「劇綜影響力待播榜」冠軍，被喻為「下半年必煲陸劇」絕不為過！加上年僅22歲的吳磊近年以《長歌行》迅速走紅，還被業界視為「有望轉型成演技派的流量小生」，實力備受肯定；趙露思則憑藉《哦！我的皇帝陛下》、《傳聞中的陳芊芊》等劇集成為當家花旦，這位「男神收割機」還數度夥拍「大勢男星」楊洋、肖戰，刺激收視報捷，經常飾演古靈精怪角色的她亦深受劇迷喜愛，贏民心又贏收視！兩位收視福將於《星漢燦爛》首度談情，更令人期待「頂流」之間擦出的愛火！