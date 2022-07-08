林青霞11億「超級堡壘」極氣派　關之琳李嘉欣四大美人豪宅逐間睇

一代影壇大美人林青霞位於飛鵝山的豪宅在今日（8日）凌晨發生三級大火，火勢於上午約8時40分被救熄，現場至少18名傭人被緊急疏散，幸無人受傷，而當時林青霞並不在屋內，她其後以短訊回覆友人報平安：「都好，謝謝關心。」據知該豪宅是林青霞老公邢李㷧在2006年以1.3億港元買入地皮，其後再花逾兩億打造成超級豪宅，並在2014年送給了林青霞，作為其60歲生日及兩人結婚20周年的禮物，現時市值已高達11億港元。



發生火警時，林青霞並不在屋內，她其後以短訊回覆友人報平安：「都好，謝謝關心。」（視覺中國）

被譽為「超級堡壘」的大宅由數間獨立屋組成及相連，佔地5萬多平方呎，頂層設有網球場，還設有泳池、健身室、圖書館、康樂室等，單單是花園就已佔了3萬多呎。而大屋外圍設有高牆及大閘、鐵絲網、閉路電視、感應器及警報器等，更有24小時保安員駐守，保安相當嚴密。

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除了林青霞之外，鍾楚紅、關之琳、李嘉欣亦被外界封為「大美人」，當中關之琳現時住在市值逾1.5億的中半山的地利根德閣豪宅，去年她曾在TVB節目《天天開運王》中公開3,000呎豪宅內景，屋內裝修設計典雅，客廳可180度俯瞰維港靚景，景觀開揚，空間闊落，甚至可以在巨型客廳放狗散步，她更將三間房打通作化妝間、衣帽間。近日有上堂學插花的關之琳，更將自己的花藝作品擺放在家中的不同角落。

關之琳現時住在市值逾1.5億的中半山豪宅。（IG@rosamundkwan）

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「大美人」李嘉欣與富商許晉亨婚後住在由家族持有、位於東半山司徒拔道的豪宅「曉廬」。據知許晉亨在曉廬擁有兩個單位，分別為A單位3,816呎和B單位3,676呎。豪宅客廳空間闊落，擺放了一套淺色的布藝長梳化，落地窗盡覽靚景，室內設有乒乓球房、健身室等，衣帽間亦擺了不少名牌衫及名貴首飾。

李嘉欣與許晉亨婚後住在由家族持有、位於東半山司徒拔道的豪宅「曉廬」。（微博@李嘉欣Michele）

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淡出影壇多年的鍾楚紅（紅姑），近年養尊處優，閒時相約好友聚會、行山，亦有出席活動露面，生活健康低調。據知紅姑早年靠投資房地產獲利不少，先後入手九肚山嘉美花園、城市花園、地利根德閣，以及與朱家鼎的愛巢壽巨山買入再放出，過程中買賣物業至少賺4,000萬！現時紅姑自住市值7,000萬的司徒拔道碧蕙園2,000呎豪宅，手頭上還持有兩個市值超過3,000萬的海怡半島單位及筲箕灣民興工業大廈全層物業，相信她身家至少過億。

雖然紅姑身家過億，但生活低調樸實。（微博@鍾楚紅Cherie）