《回歸》周接棒播　戴祖儀游嘉欣陳嘉慧各有特色鬥搶戲

由林志華（Lam）監製、張世昌編審的連續劇《回歸》，是單元劇《曙光》的延續篇，主要演員有郭晉安、陳煒、周嘉洛、吳偉豪、戴祖儀、陳嘉慧、游嘉欣、徐榮、白彪及馬貫東等，至於汪明荃及石修則獲邀特別演出。承接《曙光》，經歷了25年風雨及變遷的粵德居、憑藉老闆區耀祖（郭晉安飾）的堅持及僱主與員工上下一心，依然屹立不倒。而北上發展的鄧麗娟（陳煒飾），經過多年打拼後亦建立了自己的飲食王國，原本欲回港與耀祖洽談生意合作，卻因拍檔馬志圖（徐榮飾）介入令其與耀祖誤會加深。耀祖與麗娟的兒子家謙（吳偉豪飾）及家健（周嘉洛飾），亦因長年分開成長隔閡漸生，一家四口感情連番備受考驗……

一班年青人喺劇入面一齊為夢想努力，相當勵志。

《回歸》除了安仔煒哥鬥好戲、以及阿姐汪明荃的特別演出備受關注，一班新生代演員的演出亦值得期待。曾與周嘉洛入圍《萬千星輝頒獎典禮2019》「最受歡迎電視拍檔」的吳偉豪，這次與嘉洛飾演「撈亂骨頭親兄弟」火花四賤。近期冒起的三朵小花戴祖儀、游嘉欣及陳嘉慧亦各有發揮，祖儀飾演態度囂張但天資聰穎的IT小花、嘉欣飾演帶點冒失且性格服從的私人助理若彤，嘉慧則飾演性格開朗活潑的養女瑤瑤。對於三朵小花，監製林志華看好她們有機會憑《回歸》再度備受關注。

曉華原來唔係咁識抱小朋友。

昨晚播畢的最後一個單元《曙光》，網民對於廣沛與曉華再演CP大為受落，據知二人在《回歸》中亦會不時出現在回憶片段。官方早前釋出花絮片，年紀輕輕就要飾演媽咪的曉華，遭同場小演員考起，場面搞笑。曉華事後笑指飾演媽媽感覺新鮮：「我同小朋友相處嘅秘訣係off cam 時盡力咁同佢哋玩，但真係要埋位時就要同佢哋講清楚，佢哋都會明白嘅。」曉華又指假肚有助其入戲：「我本身係一個幾跳跳紮嘅人，但係一戴咗假肚之後就變得踏實咗。」飾演粵德居老闆年青版的何廣沛，劇中炒餸時夠晒姿勢，他指全靠拍攝《超時空男臣》時學會了基本功架，故在拍攝現場跟中菜老師傅學藝時事半功倍：「我當日即場學咗炒飯搶火嘅技巧，初初學都好驚架，好彩最後克服咗個恐懼、一TAKE過完成拍攝，出嚟畫面都好型。」