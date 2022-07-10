湯鎮宗鼓勵湯洛雯離巢　望有更多機會：老待在一個地方進步空間小

湯洛雯（靚湯）與馬國明拍拖兩年以來，早已視對方為結婚對象，兩人不時在社交平台甜蜜放閃，更頻頻被催婚。不過靚湯在接受傳媒訪問時就表示現階段會專注發展事業及儲錢，更表示今年不會結婚。其實港姐出身的靚湯自加入TVB以來，一直機會多多，但日前靚湯爸爸湯鎮宗接受內地傳媒訪問時，竟然鼓勵囡囡離巢出去闖一闖？



湯鎮宗近年已經甚少拍戲。（微博@湯鎮宗）

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現年65歲的湯鎮宗近年已經甚少拍戲，他在訪問中形容自己處於半退休狀態，並笑言自己在演藝事業上已經「無欲無求」，但他就希望同為演員的女兒湯洛雯能夠多一些機會：「希望我女兒往上走，希望她拍多一點戲。」湯鎮宗表示自己曾擔心靚湯捱不住，演員有時每日只能瞓兩三個鐘，但靚湯就算拍劇拍通宵都可以堅持，更樂在其中：「這說明她對這份工作有熱愛，我就沒有再反對了。有熱愛就可以做下去，如果純粹為了賺錢，是做不長久的。」

湯鎮宗希望女兒湯洛雯有多一點機會。（IG@roxannetong）

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作為爸爸，同時又是演藝圈前輩，湯鎮宗都有傳授自己的經驗給靚湯：「進步也靠自己去進步，最重要的是投入，只有完全投入了，才能把戲演好。」TVB藝訓班出身的湯鎮宗，早在1990年代已經到內地發展，是首批北上發展的香港演員之一，更憑劇集《封神榜》及《外來妹》在內地知名度大增，作為過來人的他亦鼓勵囡囡離開熟悉的環境，出去闖一闖：「演員老待在一個地方，進步空間會比較小。去一個新的環境，有新的對手，人的潛能才會激發出來。」

湯鎮宗年輕時風度翩翩，英氣十足。（影片截圖）