吳啟華自爆熱衷拍喜劇　特別不喜歡演反派：每日到片場都做壞事

58歲吳啟華（Lawrence）近年轉戰內地發展，最近亮相演技類真人騷《開播！情景喜劇》，為王浩信、張振朗、高海寧等助陣，為節目帶來驚喜。近日，他接受內地媒體《新京報》專訪，大談拍戲經歷。



吳啟華鮮有亮相綜藝節目。（微博@東方衛視開播情景喜劇）

早年在TVB，吳啟華塑造了多個經典角色，包括《妙手仁心》系列的程至美、《倚天屠龍記》中的張無忌、《美味情緣》中的馬友等，令觀眾印象深刻。出道多年，他一直非常低調，除了拍戲之外，鮮有亮相綜藝節目，之所以參加《開播！情景喜劇》，一方面因為是表演，另一方面則是被當中的「喜劇」吸引。雖然吳啟華曾表示自己不搞笑，性格不是那麼開放，所以很抗拒參加綜藝，但實際上，他自認是一個「好玩的人」。訪問中，吳啟華透露多年前就非常渴望做一個誇張的喜劇演員，當年TVB藝員訓練班的畢業作品，他就寫了一個瘋狂的喜劇，後來2000年，有機會同鄧萃雯合作《Loving You我愛你》，讓他有機會大過喜劇癮，令他很嚮往拍喜劇。

吳啟華熱衷做喜劇。（《Loving You我愛你》截圖）

然而，有時總是事與願違。儘管吳啟華現在給觀眾的印象都是溫文儒雅，俊朗斯文的感覺，但出道後的很長一段時間，他都是演反派居多。由第一套有角色名的劇集《魔域桃源》開始，他到大熱劇集《流氓大亨》、《大運河》，再到電影《跛豪》、《九品芝麻官》等，吳啟華都是惡人形象，更試過當街被陌生人鬧，令他很是無奈。

對此，吳啟華坦言，其實特別不喜歡演反派，尤其難過自己內心的關口，每日到了片場就是想盡辦法做壞事、害人、殺人，很不開心，哪怕知道是演戲也不願意，只是當時這些都是機會，才硬著頭皮做。在他看來，表演應該選擇自己喜歡、認同的角色，因此他一度執拗到寧可少拍或者不賺錢，也要等到自己喜歡的角色。在《九品芝麻官》後，吳啟華決定不再做反派，直到1996年，他終於迎來第一個正派角色，《900重案追兇》中的警察「王一正」。

《900重案追兇》中的王一正。（劇照）

正是因為在《900重案追兇》中的精彩表現，吳啟華得到了監製鄧特希的賞識，於是有了後來《壹號皇庭5》以及經典角色《妙手仁心》中的「程至美」，不止醫術高明、做事認真，對感情專一，至今亦是很多觀眾心目中的「人間理想」，不過他謙虛地稱，誰去演程至美都能成為經典，同時也非常感謝劇迷多年來的支持。