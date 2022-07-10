「李先生超速駕駛」廣告20周年　男主角張滿源原來拍過《IT狗》？

「2002年7月9日，李先生超速駕駛引致車禍，令妻子昏迷至今」這句對白，相信不少香港人都應該一定聽過，這句對白其實出自一個道路安全議會的宣傳廣告，不經不覺廣告男主角「李先生」原來已經等待了昏迷妻子足足20年！導演陳詠燊發文紀念，又tag飾演李先生的演員張滿源：「原來今日係——李先生妻子昏迷二十周年。睇吓李生深情嘅眼神，唔知呢廿年點過呢？不如問吓佢？」



（Facebook：@張滿源 Kenneth）

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張滿源亦有發文紀念，並上載當年的照片以及現時雙眼照片，雖然已經事隔20年，他的外貌亦已經比當年成熟不少，但仍獲不少網民大讚「好有戲」：「呢個廣告真係好震撼」、「完全唔覺已經20年」、「演繹得好深情」、「你『老婆』捨得醒未？」

張滿源公開「李先生」20年後的照片。（Facebook：@張滿源 Kenneth）

這位「李先生」張滿源其實大有來頭，畢業自演藝學院戲劇學院的他與王祖藍、白只、湯駿業和梁嘉琪等演員都是同屆的畢業生，張滿源於2004年憑電影《PTU》獲提名第23屆香港電影金像獎最佳新演員，可惜最後敗給安志杰。

張滿源其實大有來頭，畢業自演藝學院戲劇學院的他與王祖藍、白只、湯駿業和梁嘉琪等演員都是同屆的畢業生。（Facebook：@張滿源 Kenneth）

近年他亦有相當多的演出機會，例如參演C ALLSTAR《沒明日的恐懼》MV、電影《幻愛》、《遺愛》及《濁水漂流》等等，亦在多部ViuTV劇集飾演配角，例如在最近的《冥冥之中》中飾演「莫成」，《IT狗》中飾演笑容識別鎖解鎖員、《940920》飾家聰爸爸等等，在觀眾心中留下相當深刻的印象。

張滿源早前在ViuTV劇集《冥冥之中》中飾演「莫成」。（Facebook：@張滿源 Kenneth）