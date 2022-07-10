炎明熹拍節目怕醜到唔敢望人　王祖藍認內地名額制限制新生代發展

王祖藍、炎明熹（Gigi）、林曉峰（阿Lo）、李玟等藝人亮相無綫（TVB）與內地芒果TV合辦的音樂節目《聲生不息》引起不少話題。近日四人接受中國日報香港版《黃金時代》訪問，大談北上唱港樂感受。王祖藍憶述剛接到《聲生不息》導演電話時有感一拍即合：「任何宣傳香港嘅嘢、能夠聯絡兩地感情嘅嘢我都好想做，所以我哋就一拍即合。」



炎明熹（Gigi）、葉蒨文與內地歌手周筆暢於《聲生不息》舞台一齊合作。（《聲生不息》截圖）

王祖藍自言北上11年，已經歷了內地影視圈三個年代，他說：「我啱啱嚟嘅時候，電視綜藝節目發展最旺盛嘅時候，由《百變大咖秀》、《奔跑吧兄弟》......第二個年代係視頻平台開始發展嘅時候，由電視台去到互聯網平台；第三個年代係最近大家都好興嘅短視頻平台同直播平台。」

王祖藍是《聲生不息》主持人之一。（《聲生不息》截圖）

王祖藍認為近年內地和香港觀眾無法在節目上找到共鳴、同根同源的感覺，他說：「從某一個年代開始我哋冇同步啦。以前港劇我哋一睇呢，內地追得好快嘅。但後尾視頻平台開始買獨家，咁咪少咗化學作用、少咗一齊睇嘅影響囉。」故此他鼓勵製作更多中港合辦的節目，以及身體力行，帶領炎明熹、曾比特等香港新一代藝人返內地亮相，「（佢哋）又滋潤返香港香港娛樂圈嘅土壤。」

王祖藍是《聲生不息》的主持人。（中國日報訪問片段）

王祖藍稱讚炎明熹和曾比特是香港驕傲：「我覺得好驕傲，無論係Mike曾比特，佢喺舞台上有好獨特嘅魅力、自信；Gigi嘅唱功，一個咁細個嘅小朋友，可以有咁細膩嘅演唱水準，今次令好多內地朋友刮目相看。」

曾比特演唱《初戀》大受好評。（影片截圖）

炎明熹則指，由於父母分別是汕尾人和北京人，故很快適應內地文化，她說：「我覺得都冇乜偏差，因為可能細細個都同佢哋已經交流過，好多嘢都習慣晒，唔會有覺得奇怪嘅地方。今次係我第一次嚟長沙，我覺得非常開心，如果問我有冇唔適應嘅地方，完全冇。我覺得目前為止遇到嘅所有人都係好Nice好友善，笑臉迎人，所以我覺得係好有人情味嘅感覺。」

炎明熹成功打入內地市場。（《聲生不息》微博圖片）

炎明熹形容自己內向和慢熱，拍攝期間曾因拍醜不敢望人，她說：「一開始我見到大家嘅時候係唔知點樣反應，我又驚自己一嚟到嚇親大家，然後就收收埋埋。」多得長輩鼓勵下她才學會放鬆，更豎起手指公讚大家都非常友善。

炎明熹（Gigi）大讚拍攝《聲生不息》期間大家都非常友善。（中國日報訪問片段）

談到香港娛樂文化影響力是否衰退，王祖藍認為過往內地名額制限制香港新生代藝人北上發展，但隨住社會變遷，如今不少香港人已加入內地影視圈，他說：「《長津湖》三個導演、有兩個導演都來自香港人，徐克同林超賢，只不過佢發光地方唔同咗。」王祖藍透露今年已將公司設址於廣州，未來計劃為香港和內地兩地拍節目。

炎明熹同楊千嬅似乎因為節目而成為朋友。（《聲生不息》微博圖片）

另一邊廂的阿Lo亦不認同港樂正在衰退，而是歌迷由買碟轉向至網絡、串流平台聽歌，加劇競爭，他說：「唔係因為港樂、或者某一種音樂退化，而係只不過大家喺大海度。以前你喺水池見到一兩條魚，你覺得條魚好大，但當你見喺海見到魚嘅時候，（會覺得）咁細條。」

阿Lo認為不是港樂衰退，而是接受資訊渠道改變，競爭更大。（中國日報訪問片段）

點擊睇林子祥《聲生不息》舞台懷念梅艷芳、張國榮等故友：