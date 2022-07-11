Rihanna成福布斯最年輕白手興家女富翁　與Kim K奧華雲費齊上榜

福布斯早前公開了全球「最富有白手興家女性」排行榜，而樂壇天后Rihanna就成為榜中最年輕的女富豪，亦是唯一一位未夠40歲便入圍的女富豪。據知Rihanna身家高達14億美元（約109.2億港元），榜中排名第21位，更是連續第三年登上該億萬富翁排行榜。

樂壇天后Rihanna就成為「最富有白手興家女性」第16位。（Getty Images）

Rihanna近年積極發展音樂以外的事業，包括內衣品牌Savage X Fenty及美妝品牌Fenty Beauty，市值高達28億美元（約217億港元），靠自己一手一腳成為女富豪。事業上Rihanna順風順水，但在成為打入福布斯前，曾慘遭家暴和出軌，不再相信愛情，更因而寄情工作。不過Rihanna現在就遇上了真愛A$AP Rocky，兩人於5月誕下兒子。

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另外，上榜的還有真人騷名媛Kim Kardashian及名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey），兩人分別排第16位及第10位。41歲的Kim身家約有18億美元（樂140億港元），最大收入來自化妝品牌KKW Beauty、內衣品牌及香水。而奧花雲費就靠輕談節目及相關活動，擁有26億美元（約202億港元）。

Kim Kardashian排第16位。（IG圖片）

奧花雲費身家高達26億美元（約202億港元）。（Getty Images）

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