日日媽媽聲|余安安遺憾無緣見媽最後一面 森美用計氹大肚太太行房

余安安擔任《日日媽媽聲》主持多時，最新一集感謝「最強守護者」：已去世的媽媽，余安安指從同為單親媽媽的母親身上學會要「排除萬難照顧下一代」；談到最遺憾的事，余安安說：「媽媽離開時，我喺內地做緊舞台劇送唔到佢最後一程，嗰時要好辛苦咁抑壓住自己嘅情緒，因為唔想影響團隊，所以冇講畀任何人聽。當完咗最後一場騷，我即時衝咗出去踎低爆喊。」

余安安憶起媽媽去世時，自己因工作無法送最後一程。

湯盈盈、車婉婉、周家蔚齊齊分享育兒經歷，車婉婉透露囝囝BBQ出生後不久發現患有先天性心臟病，當時她被嚇得即場爆喊，幸好BBQ最後「食得瞓得」兼不用做心臟手術，令婉婉十分感恩。婉婉又分享BBQ的窩心事謂：「佢話唔想我老，唔想我去天父爸爸嗰度，但我話天父爸爸嗰度個個都要去，佢就話：『咁好啦，我同你一齊去。』真係好純真同Sweet。」

周家蔚則分享最尷尬時刻，她笑言細仔十分黐身和喜歡身體接觸：「我有時出街會着裙，細仔就伸手入去係咁摸大髀，成日都同佢講話唔可以，但佢嗰一刻就係控制唔到。」至於湯盈盈則分享最感動時刻，她透露每晚睡覺時都很感動：「我同細女一齊瞓，佢當我係佢嘅熊公仔，每晚都會攬住我瞓同埋係咁掃我，仲會同我講：『Will you be with me forever？』我自己講完都覺得毛管戙！」

車婉婉透露囝囝BBQ出生後不久發現患有先天性心臟病，當時她被嚇得即場爆喊。

而在「媽媽圍城」環節中，森美、周志康和張達倫則齊齊接受刁鑽情景題考驗。其中問到「老婆有咗BB，老公想曳曳」時最為爆笑，育有兩女的周志康笑言會以美男計和按摩來引誘太太，森美聞言即說：「你過去呢5年都冇做過啦，最近一次係幾時吖？」慘被拋窒的周志康害羞到面紅頸赤兼口窒窒。機智的森美則指會以「對BB好」為由氹太太，他笑言：「聽過一個傳聞話喺適當嘅時候行房，可以篤個酒窩出嚟！」引得全場哄堂大笑，周志康再下一城補刀謂：「咁會唔會太多酒窩？」